Описание приготовления:
Печенье для торта можно взять шоколадное, тогда разрез получится более темным. При смешивании сгущенки и молока масса будет очень жидкая, но когда добавится сок лимона, он на глазах будет густеть. Кислинку можно корректировать во время добавления сока. Украсить торт можно на свое усмотрение.
Назначение: На полдник / На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сгущенка Блюдо: Выпечка / Торты / Без выпечки / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Печенье сахарное 450 Грамм (+ для обсыпки)
- Лимон 80 Грамм
- Сметана 35% 150 Грамм
- Сгушенка 200 Грамм
- Шоколад 20 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
266 ккал
Калорийность
5 г
Белки
7 г
Жиры
47 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Торт из печенья с лимонным кремом из сгущенки»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления торта из печенья с лимонным кремом из сгущенки. Лимон тщательно вымойте в теплой воде и обсушите.
Соедините сгущенку и сметану в однородную массу.
Из лимона выжмите сок и процедите в сметанную массу. Все перемешайте до однородности. Крем должен стать как жидкая сметана.
Форму для кексов застелите пленкой, чтобы свисала с боков. Выложите печенье в один слой.
Хорошо смажьте печенье подготовленным кремом.
Так слой за слоем соберите торт. Верх должен быть из печенья и закройте его свободной пленкой. Уберите торт в холодильник на 12 часов для пропитки.
Снимите сверху пленку и переверните форму с кексом на подложку. Удалите пленку и обмажьте бока и верх сгущенкой. Оставшееся печенье измельчите и покройте бока. Поверх натрите шоколад и подавайте.
Приятного аппетита!