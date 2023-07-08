Описание приготовления:

Печенье для торта можно взять шоколадное, тогда разрез получится более темным. При смешивании сгущенки и молока масса будет очень жидкая, но когда добавится сок лимона, он на глазах будет густеть. Кислинку можно корректировать во время добавления сока. Украсить торт можно на свое усмотрение.

Назначение: На полдник / На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сгущенка Блюдо: Выпечка / Торты / Без выпечки / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Печенье сахарное 450 Грамм (+ для обсыпки)

Лимон 80 Грамм

Сметана 35% 150 Грамм

Сгушенка 200 Грамм

Шоколад 20 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

266 ккал

Калорийность

5 г

Белки

7 г

Жиры

47 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Торт из печенья с лимонным кремом из сгущенки»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления торта из печенья с лимонным кремом из сгущенки. Лимон тщательно вымойте в теплой воде и обсушите.

Соедините сгущенку и сметану в однородную массу.

Из лимона выжмите сок и процедите в сметанную массу. Все перемешайте до однородности. Крем должен стать как жидкая сметана.

Форму для кексов застелите пленкой, чтобы свисала с боков. Выложите печенье в один слой.

Хорошо смажьте печенье подготовленным кремом.

Так слой за слоем соберите торт. Верх должен быть из печенья и закройте его свободной пленкой. Уберите торт в холодильник на 12 часов для пропитки.

Снимите сверху пленку и переверните форму с кексом на подложку. Удалите пленку и обмажьте бока и верх сгущенкой. Оставшееся печенье измельчите и покройте бока. Поверх натрите шоколад и подавайте.

Приятного аппетита!