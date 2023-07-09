Торт «Куча»

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Описание приготовления:

Готовится торт очень просто, но как и любая выпечка требует времени. Из самых простых и недорогих ингредиентов вы получите изумительно вкусный торт.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Торты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Яйцо куриное 2 Штуки
  • Сахар 150 Грамм
  • Сметана 15% 200 Грамм (в тесто)
  • Мука пшеничная 220 Грамм
  • Разрыхлитель для теста 2 Чайных ложки
  • Какао порошок 1 Ст. ложка
  • Сметана 20-35% 600 Грамм (для крема)
  • Сахарная пудра 80 Грамм (для крема)
  • Какао порошок 3 Ст. ложки (для глазури)
  • Сахар 3 Ст. ложки (для глазури)
  • Молоко 5-6 Ст. ложек (для глазури)
  • Масло сливочное 30 Грамм (для глазури)

Количество порций 12

Калорийность

220 ккал

Калорийность

5 г

Белки

8 г

Жиры

32 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Торт "Куча"»

Торт "Куча"

Подготовьте ингредиенты для приготовления торта "Куча".

Торт "Куча"

В миску разбейте яйца и насыпьте сахар.

Торт "Куча"

Немного взбейте яйца с сахаром и добавьте сметану. Перемешайте эти ингредиенты.

Торт "Куча"

Добавьте разрыхлитель и муку.

Торт "Куча"

Замесите тесто по консистенции, как густая сметана.

Торт "Куча"

Третью часть теста выложите в форму для запекания с пекарской бумагой. Испеките светлый корж в духовке при температуре 170-175 градусов.

Торт "Куча"

В оставшееся тесто добавьте какао-порошок и перемешайте.

Торт "Куча"

Выложите коричневое тесто в форму для выпечки с пергаментом. Выпекайте коричневый корж в духовке при температуре 170-175 градусов.

Торт "Куча"

Сметану перемешайте с сахарной пудрой, которую кладите по вкусу.

Торт "Куча"

Чтобы ваш торт не был бесформенной кучей в прямом смысле слова, предлагаю следующий способ его сборки. Коричневый корж нарежьте небольшими кубикам. В глубокую миску с пищевой пленкой, края которой должны свисать, выкладывайте слоями кубики коржа и сметану. Я добавила вишню, но это необязательно.

Торт "Куча"

Таким образом заполните всю миску.

Торт "Куча"

Сверху выложите светлый корж и накройте краями пищевой пленки. Поставьте торт в холодильник на ночь.

Торт "Куча"

Утром достаньте торт из холодильника. В кастрюле с толстым дном перемешайте молоко, сахар, какао и сливочное масло. На небольшом огне доведите до загустения.

Торт "Куча"

Миску с тортом накройте блюдом и переверните на него торт. С помощью кулинарного мешка полейте торт шоколадной глазурью.

Торт "Куча"

Торт "Куча" готов. Приятного чаепития!

Торт "Куча"

Нарежьте торт и подавайте к столу.

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