Описание приготовления:

Готовится торт очень просто, но как и любая выпечка требует времени. Из самых простых и недорогих ингредиентов вы получите изумительно вкусный торт.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Торты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Яйцо куриное 2 Штуки

Сахар 150 Грамм

Сметана 15% 200 Грамм (в тесто)

Мука пшеничная 220 Грамм

Разрыхлитель для теста 2 Чайных ложки

Какао порошок 1 Ст. ложка

Сметана 20-35% 600 Грамм (для крема)

Сахарная пудра 80 Грамм (для крема)

Какао порошок 3 Ст. ложки (для глазури)

Сахар 3 Ст. ложки (для глазури)

Молоко 5-6 Ст. ложек (для глазури)

Масло сливочное 30 Грамм (для глазури)

Количество порций 12

Калорийность

220 ккал

Калорийность

5 г

Белки

8 г

Жиры

32 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Торт "Куча"»

Подготовьте ингредиенты для приготовления торта "Куча".

В миску разбейте яйца и насыпьте сахар.

Немного взбейте яйца с сахаром и добавьте сметану. Перемешайте эти ингредиенты.

Добавьте разрыхлитель и муку.

Замесите тесто по консистенции, как густая сметана.

Третью часть теста выложите в форму для запекания с пекарской бумагой. Испеките светлый корж в духовке при температуре 170-175 градусов.

В оставшееся тесто добавьте какао-порошок и перемешайте.

Выложите коричневое тесто в форму для выпечки с пергаментом. Выпекайте коричневый корж в духовке при температуре 170-175 градусов.

Сметану перемешайте с сахарной пудрой, которую кладите по вкусу.

Чтобы ваш торт не был бесформенной кучей в прямом смысле слова, предлагаю следующий способ его сборки. Коричневый корж нарежьте небольшими кубикам. В глубокую миску с пищевой пленкой, края которой должны свисать, выкладывайте слоями кубики коржа и сметану. Я добавила вишню, но это необязательно.

Таким образом заполните всю миску.

Сверху выложите светлый корж и накройте краями пищевой пленки. Поставьте торт в холодильник на ночь.

Утром достаньте торт из холодильника. В кастрюле с толстым дном перемешайте молоко, сахар, какао и сливочное масло. На небольшом огне доведите до загустения.

Миску с тортом накройте блюдом и переверните на него торт. С помощью кулинарного мешка полейте торт шоколадной глазурью.

Торт "Куча" готов. Приятного чаепития!

Нарежьте торт и подавайте к столу.