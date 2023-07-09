Описание приготовления:
Готовится торт очень просто, но как и любая выпечка требует времени. Из самых простых и недорогих ингредиентов вы получите изумительно вкусный торт.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Торты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо куриное 2 Штуки
- Сахар 150 Грамм
- Сметана 15% 200 Грамм (в тесто)
- Мука пшеничная 220 Грамм
- Разрыхлитель для теста 2 Чайных ложки
- Какао порошок 1 Ст. ложка
- Сметана 20-35% 600 Грамм (для крема)
- Сахарная пудра 80 Грамм (для крема)
- Какао порошок 3 Ст. ложки (для глазури)
- Сахар 3 Ст. ложки (для глазури)
- Молоко 5-6 Ст. ложек (для глазури)
- Масло сливочное 30 Грамм (для глазури)
Количество порций 12
Калорийность
220 ккал
Калорийность
5 г
Белки
8 г
Жиры
32 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Торт "Куча"»
Подготовьте ингредиенты для приготовления торта "Куча".
В миску разбейте яйца и насыпьте сахар.
Немного взбейте яйца с сахаром и добавьте сметану. Перемешайте эти ингредиенты.
Добавьте разрыхлитель и муку.
Замесите тесто по консистенции, как густая сметана.
Третью часть теста выложите в форму для запекания с пекарской бумагой. Испеките светлый корж в духовке при температуре 170-175 градусов.
В оставшееся тесто добавьте какао-порошок и перемешайте.
Выложите коричневое тесто в форму для выпечки с пергаментом. Выпекайте коричневый корж в духовке при температуре 170-175 градусов.
Сметану перемешайте с сахарной пудрой, которую кладите по вкусу.
Чтобы ваш торт не был бесформенной кучей в прямом смысле слова, предлагаю следующий способ его сборки. Коричневый корж нарежьте небольшими кубикам. В глубокую миску с пищевой пленкой, края которой должны свисать, выкладывайте слоями кубики коржа и сметану. Я добавила вишню, но это необязательно.
Таким образом заполните всю миску.
Сверху выложите светлый корж и накройте краями пищевой пленки. Поставьте торт в холодильник на ночь.
Утром достаньте торт из холодильника. В кастрюле с толстым дном перемешайте молоко, сахар, какао и сливочное масло. На небольшом огне доведите до загустения.
Миску с тортом накройте блюдом и переверните на него торт. С помощью кулинарного мешка полейте торт шоколадной глазурью.
Торт "Куча" готов. Приятного чаепития!
Нарежьте торт и подавайте к столу.