Торт «Мишутка» — не ожидала, что он понравится всем. До сих пор получаю благодарности

О тортах человечество узнало довольно давно. Этот десерт на начальных стадиях выглядел совершенно не так, как в современном мире.
Первые торты готовили даже из ржаной муки, добавляя сладкую воду и мед. Не было рецептов каких-либо кремов и глазури.
Торжественность торты приобрели лишь в XVIII веке. Тогда этот десерт стали использовать в качестве приглашения на бал или встречу. В XX веке торты стали коммерческой сладостью. Красивые торты стало принято выставлять на витрину для продажи.
Сделаем красивый праздничный торт самостоятельно.
Ингредиенты для торта:
- Мука — 400 г;
- Сливочное масло — 350 г;
- Яичный желток — 4 шт.;
- Разрыхлитель — 10 г;
- Сметана — 60 г;
- Яичный белок — 4 шт.;
- Сахар — 170 г;
- Сгущенное молоко — 250 г.
Приготовление торта:
Для приготовления теста натираем в муку 200 грамм холодного сливочного масла при помощи терки. Добавляем в смесь яичные желтки, разрыхлитель и сметану, замешиваем тесто.
Делим эластичное тесто на три равных части, формируем толстые небольшие лепешки. Каждую лепешку запечатываем в пищевую пленку.
Убираем лепешки в морозильную камеру на час. В это время взбиваем миксером до образования белой воздушной массы белки, постепенно подсыпая сахарный песок.
В форму для выпечки натираем на терке одну из замерзших лепешек, получаем корж. На данный корж выкладываем ровный слой из 1/3 части безе.
Аналогично делаем два дополнительных коржа. Каждый корж с безе выпекаем в духовке при 170 градусах около получаса.
Пока выпекаются коржи можно приготовить крем. Взбиваем сливочное масло, постепенно вливаем в него сгущенное молоко.
Каждый корж смазываем тонким слоем крема из сгущенного молока, формируем торт.
Отправляем торт в холодильник на час.
Получается аналог торта “Графские развалины”.
Можно украсить десерт кокосовой стружкой, а перед выпеканием коржей на безе рекомендуем выкладывать грецкие орехи.