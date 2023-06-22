Торт «Мишутка» — не ожидала, что он понравится всем. До сих пор получаю благодарности

О тортах человечество узнало довольно давно. Этот десерт на начальных стадиях выглядел совершенно не так, как в современном мире.

Первые торты готовили даже из ржаной муки, добавляя сладкую воду и мед. Не было рецептов каких-либо кремов и глазури.

Торжественность торты приобрели лишь в XVIII веке. Тогда этот десерт стали использовать в качестве приглашения на бал или встречу. В XX веке торты стали коммерческой сладостью. Красивые торты стало принято выставлять на витрину для продажи.

Сделаем красивый праздничный торт самостоятельно.

Ингредиенты для торта:

Мука — 400 г;

Сливочное масло — 350 г;

Яичный желток — 4 шт.;

Разрыхлитель — 10 г;

Сметана — 60 г;

Яичный белок — 4 шт.;

Сахар — 170 г;

Сгущенное молоко — 250 г.

Приготовление торта:

Для приготовления теста натираем в муку 200 грамм холодного сливочного масла при помощи терки. Добавляем в смесь яичные желтки, разрыхлитель и сметану, замешиваем тесто.

Делим эластичное тесто на три равных части, формируем толстые небольшие лепешки. Каждую лепешку запечатываем в пищевую пленку.

Убираем лепешки в морозильную камеру на час. В это время взбиваем миксером до образования белой воздушной массы белки, постепенно подсыпая сахарный песок.

В форму для выпечки натираем на терке одну из замерзших лепешек, получаем корж. На данный корж выкладываем ровный слой из 1/3 части безе.

Аналогично делаем два дополнительных коржа. Каждый корж с безе выпекаем в духовке при 170 градусах около получаса.

Пока выпекаются коржи можно приготовить крем. Взбиваем сливочное масло, постепенно вливаем в него сгущенное молоко.

Каждый корж смазываем тонким слоем крема из сгущенного молока, формируем торт.

Отправляем торт в холодильник на час.

Получается аналог торта “Графские развалины”.

Можно украсить десерт кокосовой стружкой, а перед выпеканием коржей на безе рекомендуем выкладывать грецкие орехи.