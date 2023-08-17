Торт «Молочная девочка» классический

Торт «Молочная девочка» – это воздушный, хорошо пропитанный десерт с фруктовыми нотками. Наверняка, всем приходилось лакомится этим чудесным тортом на праздниках. Сейчас же мы предлагаем самостоятельно приготовить «Молочную девочку» и угостить близких. В статье не только собраны самые простые рецепты, но также вы найдете полезные советы, которые пригодятся в ходе приготовления.

Классический торт «Молочная девочка» на 1.5 кг

Классический торт «Молочная девочка» на 1.5 кг – это идеальное решение для любого торжества. Испечь его под силу каждой, немного разбирающейся в кулинарии, хозяйке. Десерт состоит из тонких коржей на сгущенном молоке, промазанных сливочным кремом.

Ингредиенты –+6 порц.

Мука пшеничная 160 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Молоко сгущенное 400 гр.

Разрыхлитель 10 гр.

Малина 240 гр.

Для крема:

Сыр творожный 500 гр.

Сахарная пудра 150 гр.

Сливки 150 мл. (33% жирности)

Крем для выравнивания:

Сыр творожный 500 гр.

Масло сливочное 100 гр.

Сахарная пудра 50 гр.

Шаги 40 мин.

Классический торт «Молочная девочка» очень просто готовится в домашних условиях. Сразу можно включить духовку, чтобы она прогрелась до 180 градусов. Пшеничную муку просейте через сито и смешайте с разрыхлителем для теста. В миску разбейте куриные яйца, начните взбивать их миксером и понемногу вливайте сгущенное молоко. Затем добавьте муку с разрыхлителем и замесите однородное жидкое тесто для коржей. Оставьте его отдыхать на 15 минут. Для выпекания коржей выбирайте форму 20 сантиметров в диаметре. Нарисуйте по образцу на пекарской бумаге или силиконовом коврике круги. На центр круга выкладывайте 2-3 столовые ложки теста и распределяйте его по границам круга. Затем выпекайте коржи в духовке в течение 5-7 минут до золотистого цвета. Далее готовые коржи обрежьте по размеру формы. Из указанного количества теста получится 5-7 коржей. Дальше нужно приготовить крем для торта. Компоненты для него должны быть охлажденными. В объемной миске взбейте все ингредиенты вместе, до получения плотной пышной массы. Торт удобнее всего собирать в разъемной форме. Выкладывайте коржи друг на друга и щедро промазывайте их сливочным кремом. Сверху промажьте торт кремом, укройте пищевой пленкой и установите сверху небольшой гнет. Отправьте торт в холодильник. Для крема, который понадобится для выравнивая торта, возьмите сливочное масло комнатной температуры, очень холодный сыр и просейте сахарную пудру. Сначала взбивайте миксером масло в течение 1-2 минут. Далее добавьте сахарную пудру, чтобы она не разлетелась перемешайте продукты венчиком выключенного миксера. Далее продолжайте взбивать до светлой массы. В конце добавьте творожный сыр и доведите крем до однородности. Перед тем, как выравнивать торт, выдержите крем в холодильнике и достаньте его за 15-20 минут. Торт следует покрыть два раза, между подходами выдерживайте торт 15 минут в холодильнике. Торт «Молочная девочка» по классическому рецепту готов! Для украшения можно использовать любые свежие ягоды, например, малину. Приятного аппетита!

Торт Молочная девочка с кремом-чиз

Торт Молочная девочка с кремом-чиз – восхитительный воздушный десерт. Белый как облачко и тающий во рту. Все благодаря многослойности десерта и насыщенному крему. Таким десертом можно радовать своих близких не только в праздники, готовится он несложно.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 8-10.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 240 гр.

Молоко сгущенное – 600 гр.

Разрыхлитель для теста – 15 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Для крема чиз:

Сливки 33-35 % – 150 мл.

Сыр творожный – 500 гр.

Пудра сахарная – 150 гр.

Для крема для покрытия торта:

Сыр творожный – 500 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Пудра сахарная – 50 гр.

Для начинки:

Цукаты из ананаса – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску влейте сгущенное молоко и разбейте куриные яйца, взбейте продукты миксером до массы с пузырьками.

Шаг 2. Затем добавьте муку с разрыхлителем, предварительно просеянные через сито. Замесите однородное жидковатое тесто для молочных коржей. Оставьте его отдыхать на 15-20 минут.

Шаг 3. Расстелите лист пергамента и прямо на нем карандашом обведите круглую форму столько раз, сколько поместится. На центр каждого круга выкладывайте 2-3 столовые ложки теста и аккуратно распределяйте его по границам круга.

Шаг 4. Затем выпекайте коржи в духовке в течение 5 минут при 170-180 градусах до золотистого цвета. Готовые коржи складывайте друг на друга, не снимая с пергамента.

Шаг 5. Теперь можно переходить к приготовлению крем-чиза для торта. На самых низких оборотах миксера взбейте творожный сыр и сахарную пудру. Затем понемногу вливайте охлажденные сливки и продолжайте взбивать массу. Если вы хотите получить более плотный крем, то сливок можно взять меньше.

Шаг 6. Далее, чтобы торт имел в итоге ровные бока, коржи необходимо обрезать под один размер. Для этого можно использовать саму форму или, например, тарелку.

Шаг 7. Теперь можно переходить к сборке торта. Укладывайте его на плоском блюде при помощи разъемной формы (18 см.). Складывайте коржи друг на друга и щедро промазывайте их кремом-чиз и просыпайте цукатами. Укройте заготовку пищевой пленкой и также можно установить сверху небольшой гнет. Отправьте торт в холодильник на несколько часов. За это время торт хорошо пропитается и будет готов к финальному оформлению.

Шаг 8. Для крема, который используется для выравнивая, взбейте миксером сливочное масло в течение 1-2 минут. Далее добавьте сахарную пудру, чтобы она не разлетелась, перемешайте продукты венчиком выключенного миксера. Далее продолжайте взбивать до светлой массы. В конце добавьте творожный сыр и доведите крем до однородности. Промажьте полученным кремом бока и верх торта, украсьте его по своему вкусу. Приятного аппетита!

«Молочная девочка» с кремом пломбир в домашних условиях

«Молочная девочка» с кремом пломбир в домашних условиях – вкуснейший десерт для всей семьи. Никто не сможет устоять перед этим ароматным произведением кулинарного искусства. В рецепте подробно описан способ приготовления тонких коржей и оригинального крема для них.

Время готовки – 9 ч. 30 мин.

Время приготовления – 35-40 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 2 шт.

Молоко сгущенное – 360 гр.

Разрыхлитель для теста – 15 гр.

Мука пшеничная высший сорт – 160 гр.

Для крема пломбир:

Сметана 20 % – 500 мл.

Сахар – 200 гр.

Масло сливочное – 250 гр.

Яйцо куриное – 2 шт.

Крахмал – 3 ст.л.

Цедра лимона измельченная – 1 ст.л.

Ванилин – 2 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем готовить десерт с крема. Выложите в кастрюлю сметану, крахмал, сахар, ванилин, лимонную цедру и разбейте куриные яйца. Все хорошо перемешайте и поставьте на огонь.

Шаг 2. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, и уберите с огня. Крем должен быть густым.

Шаг 3. Крем Пломбир выложите в миску, укройте его пищевой пенкой «в контакт» и дайте ему полностью остыть.

Шаг 4. Займемся тестом. В отдельной миске смешайте сгущенное молоко и куриные яйца.

Шаг 5. Затем в полученную массу просейте пшеничную муку и разрыхлитель для теста.

Шаг 6. Вымесите тесто венчиком, оно должно быть таким же густым, как сметана.

Шаг 7. Тесто выкладывайте небольшими порциями прямо на пергамент или силиконовый коврик. Формируйте круги примерно одинакового размера, не страшно, если будут неровными, это легко можно исправить.

Шаг 8. Выпекайте тонкие коржи в духовке при 200 градусах в течение 5-7 минут. Они должны как следует зарумяниться.

Шаг 9. Готовые коржи выровняйте при помощи тарелки или кулинарного кольца.

Шаг 10. Немного подтаявшее масло взбивайте миксером в течение 3-4 минут. Затем, не прекращая взбивать, добавляйте ложкой ранее приготовленный крем. Доведите крем до однородного состояния.

Шаг 11. Торт удобнее всего собирать в разъемной форме. Выкладывайте в нее по одному коржи и промазывайте их кремом Пломбир.

Шаг 12. Аккуратно снимите кольцо с готового торта и остатки крема нанесите на верх и бока торта. Обрезки коржей измельчите при помощи блендера и посыпьте крошкой торт.

Шаг 13. Дополнительно украсьте торт Молочная девочка с кремом Пломбир по своему усмотрению. Приятного аппетита!

«Молочная девочка» со сметанным кремом

«Молочная девочка» со сметанным кремом – один из самых простых в приготовлении домашних десертов. Причем для готовки вам не потребуется ни специальная форма для выпечки, ни миксер. А такое интересное название десерт получил после перевода на русский язык марки сгущенного молока, которое использовалось в оригинальном немецком рецепте.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Молоко сгущенное – 1 банка.

Разрыхлитель для теста/сода гашеная – 1,5 ч.л./1 ч.л.

Мука пшеничная высший сорт – 1 ст.

Яйцо куриное – 2 шт.

Для сметанного крема:

Сметана 20 % – 400 гр.

Пудра сахарная – 3 ст.л.

Дополнительно:

Персики консервированные – 1 банка.

Крем заварной белковый – для украшения.

Посыпка сахарная – для украшения.

Фрукты – для украшения.

Бабочки вафельные – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молочную девочку готовить совсем не сложно. Все ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры.

Шаг 2. В миске хорошо перемешайте венчиком или миксером куриные яйца и сгущенное молоко. Затем всыпьте просеянную муку и разрыхлитель для теста. Тесто получится довольно жидким, как густая сметана.

Шаг 3. Можно нарисовать на пергаменте круги, а можно выкладывать тесто на глаз, как вам удобно.

Шаг 4. На центр круга выкладывайте столовой ложкой тесто и распределяйте его по кругу, коржи должны получиться тонкими.

Шаг 5. Выпекайте коржи в духовке при 180 градусах до золотистого цвета. Время приготовления будет зависеть от мощности вашей духовки.

Шаг 6. Для крема смешайте сметану и сахарную пудру до однородного состояния.

Шаг 7. Собирайте торт с помощью кулинарного кольца. Складывайте коржи друг на друга, смазывайте кремом и раскладывайте консервированные персики.

Шаг 8. Так как торт мы будет украшать, то верхний слой промазывать сметанным кремом не нужно. Оставьте торт в холодильнике на 3-4 часа для пропитки.

Шаг 9. Затем украсьте торт «Молочная девочка» белковым кремом, фруктами, сахарной посыпкой и вафельными бабочками. Приятного аппетита!

Торт «Молочная девочка» с фруктами

Торт «Молочная девочка» с фруктами хоть раз, но стоит приготовить собственными руками. Несмотря на свою простоту, он получается идеально сочным и оригинальным по вкусу. Рецепт этого десерта подойдет для тех хозяек, которые даже ни разу не подступались к выпечке. Фрукты можно выбирать любые по своему вкусу.

Время готовки – 6 ч.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Яйца куриные крупные – 2 шт.

Молоко сгущенное – 380 гр.

Соль поваренная – 2 гр.

Разрыхлитель для теста – 10 гр.

Мука пшеничная высший сорт – 160 гр.

Сода пищевая – 2 гр.

Ванилин – 1 гр.

Персики – 200 гр.

Для крема:

Сыр творожный – 150 гр.

Сливки 33-35 % – 500 мл.

Пудра сахарная – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Влейте в миску сгущенное молоко, разбейте к нему куриные яйца. Взбейте эти продукты миксером до однородности.

Шаг 2. В отдельной миске соедините просеянную муку, разрыхлитель для теста, ванилин, соль и соду. Затем эту смесь частями введите к молоку и яйцам. Постепенно замешивайте тесто. При желании добавьте ванилин или ванильный экстракт.

Шаг 3. Расстелите несколько листов пергамента и обведите на них форму или тарелку. Затем по полученным очертаниям распределите тесто тонким слоем.

Шаг 4. Выпекайте коржи в духовке при 210 градусах в течение 5 минут до румяной корочки. Остудите их и аккуратно, чтобы не повредить, снимите с пергамента.

Шаг 5. Теперь приготовим крем. Сливочный сыр комнатной температуры взбейте с сахарной пудрой. Затем влейте охлажденные сливки и продолжайте взбивать до однородного состояния.

Шаг 6. Персики помойте и нарежьте тонкими дольками. Складывайте коржи друг на друга, смазывайте кремом и кладите дольки персиков.

Шаг 7. Когда торт будет собран, оставшимся кремом выровняйте бока и верх торта. Уберите его для пропитки в холодильник на несколько часов. Перед подачей украсьте торт свежими ягодами и фруктами. Приятного аппетита!

Торт «Молочная девочка» с маскарпоне

Торт «Молочная девочка» с маскарпоне – очень вкусный вариант этого вида праздничного десерта. Несмотря на свои размеры, съедается торт практически моментально. Однозначно, богатый вкус обеспечивает десерту крем и тонкие, хорошо пропитанные коржи.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 2 шт.

Разрыхлитель для теста – 1 ст.л.

Мука пшеничная высшего сорта – 160 гр.

Молоко сгущенное – 380 гр.

Для крема маскарпоне:

Маскарпоне – 400 гр.

Молоко сгущенное – 150 гр.

Ликер сливочный – 1 ст.л.

Дополнительно:

Варенье – по вкусу.

Масло сливочное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В емкость для замеса теста разбейте куриные яйца, слегка взбейте их венчиком.

Шаг 2. К взбитым яйцам влейте сгущенное молоко и еще раз хорошо взбейте массу.

Шаг 3. Далее всыпьте просеянную муку и разрыхлитель для теста. Замесите однородное тесто. Оно по консистенции должно напоминать густую сметану.

Шаг 4. Пекарскую бумагу промажьте сливочным маслом. Тесто разделите на две части, выложите на бумагу и разровняйте в два тонких прямоугольных пласта размерами примерно 20 на 30 сантиметров.

Шаг 5. Выпекайте коржи в духовке при 160-175 градусах около 10 минут. Следите за тем, чтобы они не пересохли. Затем готовые коржи обрежьте до ровных краев, обрезки потом можно использовать для посыпки торта.

Шаг 6. Приготовьте крем маскарпоне. Если будете использовать в креме ликер, то сначала смешайте его со сгущенным молоком. Затем уже добавляйте сыр маскарпоне и перемешивайте до однородного состояния.

Шаг 7. Каждый корж разрежьте на две части. Складывайте их друг на друга и промазывайте кремом.

Шаг 8. Бока и верх торта обмажьте оставшимся кремом. Украсьте вареньем и крошкой по своему усмотрению. Приятного аппетита!

«Молочная девочка» с вишней в домашних условиях

«Молочная девочка» с вишней в домашних условиях – выпечка с ярким вкусом и нежной текстурой. Коржи получаются такими универсальными, что для их пропитки подойдет абсолютно любой крем. Своеобразную изюминку и яркие нотки мы добавим десерту при помощи вишни.

Время готовки – 14 ч. 30 мин.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Молоко сгущенное – 380 гр.

Мука пшеничная высшего сорта – 160 гр.

Для крема и начинки:

Вишня свежая/замороженная – 350 гр.

Сливки 33 % – 500 мл.

Сыр творожный – 200 гр.

Пудра сахарная – 100 гр.

Ванилин – 3 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миске взбейте куриные яйца со щепоткой соли миксером.

Шаг 2. Далее во взбитую массу влейте сгущенное молоко и продолжайте взбивать еще 2-3 минуты.

Шаг 3. Сливочное масло растопите в микроволновке или на медленном огне. Затем остудите массу и влейте в тесто, хорошо перемешайте.

Шаг 4. Просейте через сито пшеничную муку вместе с разрыхлителем для теста. Всыпьте смесь в миску с жидкой массой и замесите тесто.

Шаг 5. Духовку прогрейте до 200 градусов. Используйте для выпечки коржей форму примерно 18-20 сантиметров в диаметре. Кладите 1-2 столовые ложки теста и формируйте из него тонкие круглые коржи.

Шаг 6. Выпекайте коржи в духовке примерно 5-7 минут. Коржи немного остудите прежде, чем собирать торт.

Шаг 7. Для крема в миске при помощи миксера соедините холодные сливки, ванилин и сахарную пудру. Взбивайте массу в течение 10-15 минут до образования устойчивых пиков.

Шаг 8. В массу добавьте творожный сыр и продолжайте взбивать крем до однородного состояния.

Шаг 9. Переходим к сборке торта «Молочная девочка». Возьмите плоскую тарелку, выложите в центр столовую ложку крема. На крем положите первый корж, промажьте кремом. Так поступайте со всеми коржами. Вишню можно класть на каждый корж или чередовать.

Шаг 10. Чтобы торт лучше пропитался, сверху установите небольшой груз и поместите его на несколько часов в холодильник.

Шаг 11. После этого, оставшимся кремом промажьте верх и бока торта, украсьте десерт ягодами вишни, до подачи выдержите торт в холодильнике. Приятного аппетита!

Торт «Молочная девочка» с клубникой

Торт «Молочная девочка» с клубникой – отличное решения для завершения праздника. Особенно летом, когда ягоды свежие и очень вкусные. Десерт смотрится очень красиво и оригинально. Сочная и слегка кислая клубника и нежный сливочный крем делают торт легким и тающим.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Молоко сгущенное – 400 гр.

Мука пшеничная высший сорт – 180 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Яйца куриные – 2 шт.

Разрыхлитель для теста – 10 гр.

Клубника – по вкусу.

Йогурт – 200 мл.

Для крема:

Молоко сгущенное вареное – 1 ст.л.

Сливки 33 % – 350 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску влейте необходимое количество сгущенного молока.

Шаг 2. Далее разбейте два куриных яйца.

Шаг 3. В миску просейте пшеничную муку вместе с разрыхлителем для теста.

Шаг 4. Вымесите тесто миксером. Оно должно получиться густым, но текучим.

Шаг 5. Температура духовки должна быть 200 градусов. Тесто выкладывайте прямо на пергамент или силиконовый коврик в форме круга. Выпекайте каждый корж от 5 до 12 минут, следите, чтобы выпечка не пересохла.

Шаг 6. Клубнику хорошо помойте и оставьте, чтобы она просохла. Для прослойки часть ягод нарежьте кубиками.

Шаг 7. Сливки для крема должны быть охлажденными и жирными. Перед тем, как начать взбивать, миску и венчик также подержите в холодильнике. Взбивайте сливки в течение 2-3 минут, постепенно увеличивая скорость. Далее добавьте вареную сгущенку и продолжайте взбивать массу до однородности. Затем выключите миксер и введите густой йогурт, перемешайте.

Шаг 8. Собирайте торт в разъемной форме, чтобы он получился ровным. Коржи обрежьте до ровной круглой формы. Кладите коржи друг на друга промазывайте кремом и кладите между ними клубнику.

Шаг 9. Бока и верх торта обмажьте оставшимся кремом.

Шаг 10. Обрезки коржей измельчите до крошки, посыпьте ею торт и украсьте сверху ягодами клубники. Перед подачей подержите торт в холодильнике несколько часов, чтобы он хорошо пропитался. Приятного аппетита!

Как приготовить торт «Молочная девочка» с бананом

Как приготовить торт «Молочная девочка» с бананом, чтобы все гости были в восторге, чтобы коржи получились мягкими и нежными, а вкус волшебным, – все очень просто. Главное, не пересушите коржи в духовке, они готовятся очень быстро.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 120 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Молоко сгущенное – 1 банка.

Ванилин – 1 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Мука пшеничная высшего сорта – 2,5 ст.

Разрыхлитель для теста – 10 гр.

Сахар – 1 ст.

Для крема:

Мука пшеничная высшего сорта – 3 ст.л.

Яйца куриные – 2 шт.

Сахар – 130 гр.

Масло сливочное – 90 гр.

Бананы – 3-4 шт.

Молоко – 500 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взбейте три куриных яйца со стаканом сахара.

Шаг 2. Далее во взбитую массу добавьте ванилин и разрыхлитель для теста, перемешайте.

Шаг 3. Влейте к взбитым яйцам банку сгущенного молока, еще раз хорошо перемешайте.

Шаг 4. Пшеничную муку просейте через сито и всыпьте в миску, вымесите однородное тесто.

Шаг 5. Застелите противень пергаментом. Выкладывайте тесто столовой ложкой и формируйте из него тонкие круглые коржи. Выпекайте их при 180 градусах в течение 5 минут. Так поступайте со всем тестом, затем коржи слегка остудите.

Шаг 6. Приготовьте крем для торта. Соедините в миске два куриных яйца, три столовые ложки муки и 130 грамм сахара.

Шаг 7. Затем в полученную массу влейте стакан теплого молока.

Шаг 8. Оставшееся молоко влейте в кастрюлю и поставьте на огонь. Затем введите в него ранее приготовленную массу. Нагревайте ее, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет.

Шаг 9. Снимите кастрюлю с кремом с плиты и добавьте сливочное масло, перемешайте.

Шаг 10. Готовый крем укройте пищевой пленкой «в контакт» и оставьте до полного остывания.

Шаг 11. Чтобы торт получился ровным и красивым, обрежьте коржи до одинаковых ровных кругов. Далее складывайте коржи друг на друга промазывайте кремом и кладите дольки бананов.

Шаг 12. Верх и бока торта промажьте кремом, украсьте по своему вкусу и отправьте в холодильник для пропитки. Приятного аппетита!

«Молочная девочка» с малиной

«Молочная девочка» с малиной – очень популярный немецкий десерт. Классический вариант состоит из тонких сладких коржей, пропитанных кремом. Часто торт дополняют разнообразными ягодами и фруктами для красоты и интересного вкуса. Мы предлагаем попробовать вариант с малиной.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Молоко сгущенное – 1 банка.

Мука пшеничная высшего сорта – 1 ст.

Разрыхлитель для теста – 11 гр.

Масло растительное – для смазывания пергамента.

Для крема:

Сметана 25 % – 0,8-1 л.

Ванилин – по желанию.

Сахар – 1 ст.

Малина – 300-400 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску просейте пшеничную муку и смешайте ее с разрыхлителем для теста.

Шаг 2. В отдельной миске взбейте куриные яйца со сгущенкой.

Шаг 3. В полученную пышную массу всыпьте муку с разрыхлителем. Замесите однородное тесто, похожее на тесто для оладий.

Шаг 4. На пергаменте обведите круги при помощи тарелки или кольца. Смажьте пергамент растительным маслом.

Шаг 5. Далее на нарисованные круги выкладывайте тесто и распределяйте его по всей площади.

Шаг 6. Выпекайте коржи при 180 градусах в течение 2-3 минут. Коржи сразу не складывайте друг на друга, чтобы при остывании они не слиплись.

Шаг 7. Малину помойте и просушите.

Шаг 8. Сметану взбейте с сахарной пудрой при помощи миксера. При желании добавьте ванилин.

Шаг 9. Собирайте торт. Кладите коржи друг на друга и промазывайте их сметанным кремом, между коржами кладите малину.

Шаг 10. Бока торта выровняйте кремом. Отправьте десерт в холодильник на 1-2 часа.

Шаг 11. После пропитки смажьте торт со всех сторон оставшимся кремом. Перед подачей украсьте торт малиной. Приятного аппетита!