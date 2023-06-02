Сегодня цена магазинных сладостей уж слишком сильно кусается, а состав их и вовсе не радует. Вот почему приготовление десертов в домашних условиях — отличная идея. Нежнейший торт «Молочный ломтик» убедит вас в этом.

Чтобы побаловать себя и своих близких такой вкуснотищей, вам понадобятся сливки разной жирности. Это очень важный нюанс. Для приготовления сочного шоколадного бисквита необходимо использовать сливки жирностью 20 %, а для изумительного крема — продукт жирностью 33 %.

Как правильно приготовить торт «Молочный ломтик»

Для выпекания основы для этого лакомства вам потребуется форма размером 40 на 50 см. В ней получится идеальный бисквит, который вы с легкостью сможете разделить на две равных части для формовки торта.

Ингредиенты

Яйцо3 шт. Пшеничная мука125 г Какао-порошок40 г Разрыхлитель5 г Сахар125 г Сливки325 мл Сыр маскарпоне500 г Мёд70 г Сахарная пудра100 г

Приготовление

В глубокой емкости соединяем яйца с сахаром. Взбиваем их миксером. Вливаем 125 мл сливок жирностью 20 %. Снова хорошенько взбиваем все ингредиенты.В отдельную миску всыпаем пшеничную муку, какао и разрыхлитель. Перемешиваем их ложкой. Всыпаем сухие ингредиенты к яично-сливочной массе. Перемешиваем венчиком до однородности. Выливаем готовое тесто в форму для запекания, застеленную пергаментом. Аккуратно ровняем его. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов на 10–15 минут. Даем коржу остыть. Затем разрезаем его при помощи ножа на 2 равных части. Готовим крем. Соединяем маскарпоне с мёдом. Взбиваем их миксером до однородности.В отдельную емкость вливаем 200 мл сливок жирностью 33 %. Взбиваем их до пышности. Добавляем сахарную пудру. Взбиваем до густой консистенции.К массе из маскарпоне вводим по 1 ст. л. сливок, тщательно всё перемешивая до однородности.Выкладываем одну часть коржа. На нее помещаем весь приготовленный крем, равномерно распределяя его по всей поверхности. Делаем этот слой максимально ровным.Сверху помещаем второй бисквит и слегка его прижимаем. Отправляем десерт в холодильник на 2 часа для стабилизации крема. Готово!

Вы можете подать к столу торт целиком или же предварительно разрезать его на ломтики одинакового размера. Тогда этот домашний десерт невозможно будет отличить от популярных батончиков. Только на вкус он будет еще лучше!