Торт «Наполеон» для тех, кто на диете: замешивать тесто не придется

Сейчас есть множество вариантов низкокалорийных десертов, которые можно позволить себе даже при строгой диете.
Это рецепт торта «Наполеон» не только поможет сохранить фигуру, но и не заставит вас замешивать тесто или искать духовку.
Для приготовления ПП-торта подготовьте:
- 0,36 килограмма тонкого лаваша;
- 2 куриных яйца;
- немного заменителя сахара на ваш вкус;
- 10 столовых ложек кукурузного крахмала (без горочки);
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- 1 литр молока.
Порежьте лаваш на части, подходящие вам по форме (круг, овал, прямоугольник и так далее).
Все кусочки (по отдельности) прокалите на сковороде по 1 минуте на каждой стороне.
Оставшуюся часть высушите на той же сковороде и измельчите.
В одной кастрюле соедините крахмал, сахарозаменитель, 0,3 литра молока и яйца.
Тщательно все перемешайте, а затем долейте туда оставшееся молоко с добавлением ванильного экстракта.
Перемешайте будущий крем и поставьте на плиту, включив средний огонь.
Он должен вариться в течение приблизительно 5 минут, на протяжении которых нельзя прекращать помешивание.
Затем положите на подходящее блюда корж и смажьте его кремом. Делайте так, пока коржи не закончатся.
После обмажьте собранный торт кремом и посыпьте измельченными остатками лаваша.
Поместите «Наполеон» в холодильник на несколько часов, а потом подавайте к столу.