Торт «Наполеон» для тех, кто на диете: замешивать тесто не придется

Сейчас есть множество вариантов низкокалорийных десертов, которые можно позволить себе даже при строгой диете.

Это рецепт торта «Наполеон» не только поможет сохранить фигуру, но и не заставит вас замешивать тесто или искать духовку.

Для приготовления ПП-торта подготовьте:

0,36 килограмма тонкого лаваша;

2 куриных яйца;

немного заменителя сахара на ваш вкус;

10 столовых ложек кукурузного крахмала (без горочки);

1 чайная ложка ванильного экстракта;

1 литр молока.

Порежьте лаваш на части, подходящие вам по форме (круг, овал, прямоугольник и так далее).

Все кусочки (по отдельности) прокалите на сковороде по 1 минуте на каждой стороне.

Оставшуюся часть высушите на той же сковороде и измельчите.

В одной кастрюле соедините крахмал, сахарозаменитель, 0,3 литра молока и яйца.

Тщательно все перемешайте, а затем долейте туда оставшееся молоко с добавлением ванильного экстракта.

Перемешайте будущий крем и поставьте на плиту, включив средний огонь.

Он должен вариться в течение приблизительно 5 минут, на протяжении которых нельзя прекращать помешивание.

Затем положите на подходящее блюда корж и смажьте его кремом. Делайте так, пока коржи не закончатся.

После обмажьте собранный торт кремом и посыпьте измельченными остатками лаваша.

Поместите «Наполеон» в холодильник на несколько часов, а потом подавайте к столу.