Торт Наполеон на воде: ничего вкуснее не ела. Хрустящий, с бесподобным сливочным кремом

Торт Наполеон является лидером продаж в кондитерских отделах уже много лет. Этот торт стал легендарным, так как связан с именем знаменитого французского политического деятеля. Однако, кроме именного сходства торт Наполеон не имеет ничего общего с данным французом.

Существует много легенд, связанных с выбором названия. Но все эти мифы разбиваются о правдивую историю про кондитера по имени Наполеон, который создал крем для этого десерта.

Расскажем о том, как можно приготовить Наполеон на водной основе.

Ингредиенты коржей для торта Наполеон:

Мука — 400 г;

Сливочное масло 82,5% — 200 г;

Вода холодная — 140 мл;

Соль — щепотка;

Уксус (6-9%) — ст.л.

Ингредиенты крема для торта Наполеон:

Сливочное масло (82,5%) — 250 г;

Сгущённое молоко — 500 мл.

Приготовление торта Наполеон:

Нужно просеять муку, добавить в нее холодное сливочное масло, создать сливочную мучную крошку. Для того чтобы избавиться от крупных комков, можно измельчить крошку ножом.

В холодную воду выливаем уксус, высыпаем соль и смешиваем. Жидкость выливаем в мучную крошку, быстро замешиваем эластичное плотное тесто.

Заворачиваем тесто в целлофан, убираем в холодильник на час. Далее тесто раскатываем в колбаску, делим на 8 равных частей. Каждую часть надо раскатать в круглый пласт диаметром 30 см.

Пока работаем с одним пластом, остальные комки теста надо убрать в холодильник. Прокалываем тесто вилкой в разных местах, выпекаем отдельно каждый корж при 210 градусах по 7 минут.

После выпекания коржей, надо заняться приготовлением крема. В миске взбиваем миксером до пышности сливочное масло. Постепенно в масло выливаем сгущенное молоко, по вкусу высыпаем ванильный сахар.

После соединения всех компонентов крема, надо смазать им каждый корж.

Желательно собирать торт в кондитерском кольце. Один из коржей надо разломить, сделать крошку для посыпки.

Остатками крема смазываем бортики торта, посыпаем крошкой. Даем торту постоять при комнатной температуре не менее 3 часов, лучше — 12 часов.

Получается сахарный торт наполеон в домашних условиях. Это отличная замена покупному приторному торту.