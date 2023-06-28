Торт «Негр в пене» – это оригинальный десерт, который знаменит своим ярким вкусом и привлекательным внешним видом. Такое лакомство послужит отличным дополнением к домашнему чаепитию. Берите на заметку проверенную кулинарную подборку из пяти рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Торт «Негр в пене» — классический рецепт

Торт «Негр в пене» – это классический рецепт, который точно стоит взять на заметку. Готовый десерт порадует интересным вкусом и привлекательным внешним видом. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+8 порц.

Мука 320 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Сахар-песок 200 гр.

Ванильный сахар 2 ч.л.

Варенье 300 гр.

Сода пищевая 1 ч.л.

Кефир 200 мл.

Масло сливочное для смазывания формы

Для крема:

Сметана 500 гр. (жирная)

Сахарная пудра 160 гр.

Ванильный сахар 2 ч.л.

Грецкий орех 60 гр.

Шаги 300 мин.

Как приготовить торт «Негр в пене» по классическому рецепту? Для теста яйца взбиваем с двумя видами сахара до пышной белой пены. Варенье отбрасываем на мелкое сито и даем полностью стечь сиропу. Оставшуюся массу вмешиваем в яичную смесь. В отдельную посуду просеиваем муку с содой. Вливаем сюда кефир и вымешиваем до однородной массы. В мучную заготовку постепенно добавляем смесь из яиц и варенья. Вымешиваем до однородного теста. Переливаем продукт в обмазанную сливочным маслом форму для выпекания. Готовим бисквит 20 минут при температуре 200 градусов, после уменьшаем температуру до 180 градусов и выпекаем еще 10 минут. Остужаем бисквит и разделяем его на три коржа. Для крема взбиваем холодную жирную сметану с ванильным сахаром и сахарной пудрой. Формируем торт из коржей, обмазывая их сметанным кремом. Поливаем кремом весь десерт и посыпаем измельченными орехами. Убираем в холодильник для пропитки на 4 часа. Торт «Негр в пене» по классическому рецепту готов!

Торт «Негр в пене» с вареньем

Торт «Негр в пене» с вареньем – это интересный по вкусу и простой в приготовлении десерт для домашнего чаепития. Яркое угощение послужит отличным поводом собрать близких за чашечкой горячего чая. Обязательно берите на заметку проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 1 ст.

Сахар ванильный – 20 гр.

Варенье – 1 ст.

Кефир – 1 ст.

Сода – 1 ст.л.

Сметана – 500 гр. + 1 ст.л.

Пудра сахарная – ¾ ст.

Лепестки миндальные – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взбиваем яйца с сахаром. Сюда же добавляем половину ванильного сахара – 10 гр.

Шаг 2. Всыпаем сюда муку, вливаем варенье и перешиваем до однородности и исчезновения комочков.

Шаг 3. Отдельно вымешиваем кефир, соду и одну столовую ложку сметаны. Соединяем с первой частью теста и тщательно вымешиваем.

Шаг 4. Переливаем тесто в форму для выпекания.

Шаг 5. Готовим бисквит 20 минут при температуре 200 градусов, после уменьшаем температуре до 180 градусов и выпекаем еще 10 минут.

Шаг 6. Для крема взбиваем сметану с ванильным сахаром и сахарной пудрой.

Шаг 7. Остывший корж делим на коржи.

Шаг 8. Формируем десерт из коржей и сметанного крема. Посыпаем миндальными лепестками и оставляем для пропитки.

Шаг 9. Торт «Негр в пене» с вареньем готов. Нарезайте порционными кусочками и угощайтесь.

Домашний торт «Негр в пене» с какао

Домашний торт «Негр в пене» с какао несложно приготовить с использованием нашего проверенного кулинарного рецепта с пошаговыми фотографиями. Готовое лакомство никого не оставит равнодушным. Ваши близкие по достоинству оценят вкус и аппетитный вид десерта.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Сахар – 1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Сметана – 250 гр.

Молоко сгущенное – 0,5 банки.

Какао-порошок – 4 ст.л.

Сода – 1 ч.л.

Уксус – 1 ст.л.

Для пропитки:

Сахар – 4 ст.л.

Вода – 6 ст.л.

Мартини/вино – 1 ст.л.

Сок лимонный – 1 ч.л.

Для крема:

Какао-порошок – 2 ч.л.

Молоко сгущенное – 0,5 банки.

Масло сливочное – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошенько растираем куриные яйца с сахаром.

Шаг 2. Добавляем сюда сметану и соду, гашеную уксусом.

Шаг 3. Высыпаем сюда муку и какао-порошок.

Шаг 4. Вымешиваем однородное тесто без комочков.

Шаг 5. Переливаем тесто в форму и выпекаем около 40 минут при температуре 180 градусов. Разрезаем бисквит на два коржа. Обмазываем пропиткой. Для этого прогреваем воду с сахаром до его растворения, добавляем сок лимонный и перемешиваем с мартини или вином.

Шаг 6. Для крема взбиваем размягченное сливочное масло со сгущенным молоком. Небольшую часть крема оставляем для обмазывания поверхности. Остальным промазываем коржи.

Шаг 7. В оставшуюся часть крема добавляем немного какао-порошка. Поливаем торт и оставляем его для пропитки.

Шаг 8. Домашний торт «Негр в пене» с какао готов. Угощайтесь!

Торт «Негр в пене» со сметаной

Торт «Негр в пене» со сметаной – это яркий и аппетитный десерт для всей семьи. Такое лакомство можно подавать к столу вместе с чашечкой горячего чая или кофе. Приготовить такой торт сможет каждый. Используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука цельнозерновая – 6 ст.л.

Сметана – 210 гр.

Пудра сахарная – по вкусу.

Сода – 1 ч.л.

Варенье – по вкусу.

Сахар – 3 ст.л.

Яйцо – 3 шт.

Масло сливочное – 4 ст.л.

Сахар ванильный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Варенье соединяем с содой и хорошенько перемешиваем.

Шаг 2. Добавляем к варенью взбитые яйца с сахаром.

Шаг 3. Сюда же отправляем муку, растопленное сливочное масло и ванильный сахар. Вымешиваем тесто до однородности.

Шаг 4. Переливаем его в форму для выпекания. Готовим 20 минут при температуре 200 градусов. После уменьшаем температуру до 180 градусов и готовим еще 10-15 минут.

Шаг 5. Остужаем испеченный бисквит и разделяем его на два коржа.

Шаг 6. Для крема взбиваем сметану с сахарной пудрой. Обмазываем коржи сметанным кремом. Сверху также поливаем десерт кремом. Можно убрать в холодильник для пропитки.

Шаг 7. Торт «Негр в пене» со сметаной готов. Можно пробовать!

Торт «Негр в пене» на кефире

Торт «Негр в пене» на кефире – это простой и интересный по вкусу домашний торт, который послужит прекрасным дополнением к чашечке горячего чая. На приготовление вы не потратите много времени. Для этого используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Варенье – 1 ст.

Сода – 1 ч.л.

Кефир – 1 ст.

Яйцо крупное – 2 шт.

Сахар – 0,5 ст.

Пудра сахарная – 4,5 ст.л.

Сыр творожный – 0,5 кг.

Какао -порошок – 1,5 ст.л.

Желе ягодное – 3 ст.л.

Сливки – 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем варенье с кефиром и содой. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.

Шаг 2. Разбиваем сюда куриные яйца, добавляем сахар и хорошо перемешиваем.

Шаг 3. Всыпаем сюда муку и какао. Снова все вымешиваем до исчезновения комочков.

Шаг 4. Переливаем массу в форму для выпекания.

Шаг 5. Выпекаем бисквит 40 минут при температуре 180 градусов. После остужаем продукт и делим на коржи.

Шаг 6. Корж обмазываем ягодным желе.

Шаг 7. Взбиваем крем из творожного сыра, сливок и сахарной пудры. Обмазываем корж кремом, дополняем вторым коржом. Весь десерт также обмазываем кремом и украшаем по своему вкусу.

Шаг 8. Торт «Негр в пене» на кефире готов. Можно подавать к столу!