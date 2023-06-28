Торт «Негр в пене» – это оригинальный десерт, который знаменит своим ярким вкусом и привлекательным внешним видом. Такое лакомство послужит отличным дополнением к домашнему чаепитию. Берите на заметку проверенную кулинарную подборку из пяти рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.
Торт «Негр в пене» — классический рецепт
Торт «Негр в пене» – это классический рецепт, который точно стоит взять на заметку. Готовый десерт порадует интересным вкусом и привлекательным внешним видом. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Ингредиенты –+8 порц.
- Мука 320 гр.
- Яйцо куриное 2 шт.
- Сахар-песок 200 гр.
- Ванильный сахар 2 ч.л.
- Варенье 300 гр.
- Сода пищевая 1 ч.л.
- Кефир 200 мл.
- Масло сливочное для смазывания формы
- Для крема:
- Сметана 500 гр. (жирная)
- Сахарная пудра 160 гр.
- Ванильный сахар 2 ч.л.
- Грецкий орех 60 гр.
Шаги 300 мин.
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Как приготовить торт «Негр в пене» по классическому рецепту? Для теста яйца взбиваем с двумя видами сахара до пышной белой пены.
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Варенье отбрасываем на мелкое сито и даем полностью стечь сиропу. Оставшуюся массу вмешиваем в яичную смесь.
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В отдельную посуду просеиваем муку с содой. Вливаем сюда кефир и вымешиваем до однородной массы.
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В мучную заготовку постепенно добавляем смесь из яиц и варенья. Вымешиваем до однородного теста.
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Переливаем продукт в обмазанную сливочным маслом форму для выпекания. Готовим бисквит 20 минут при температуре 200 градусов, после уменьшаем температуру до 180 градусов и выпекаем еще 10 минут.
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Остужаем бисквит и разделяем его на три коржа.
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Для крема взбиваем холодную жирную сметану с ванильным сахаром и сахарной пудрой.
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Формируем торт из коржей, обмазывая их сметанным кремом. Поливаем кремом весь десерт и посыпаем измельченными орехами. Убираем в холодильник для пропитки на 4 часа.
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Торт «Негр в пене» по классическому рецепту готов!
Торт «Негр в пене» с вареньем
Торт «Негр в пене» с вареньем – это интересный по вкусу и простой в приготовлении десерт для домашнего чаепития. Яркое угощение послужит отличным поводом собрать близких за чашечкой горячего чая. Обязательно берите на заметку проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 300 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар – 1 ст.
- Сахар ванильный – 20 гр.
- Варенье – 1 ст.
- Кефир – 1 ст.
- Сода – 1 ст.л.
- Сметана – 500 гр. + 1 ст.л.
- Пудра сахарная – ¾ ст.
- Лепестки миндальные – для украшения.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Взбиваем яйца с сахаром. Сюда же добавляем половину ванильного сахара – 10 гр.
Шаг 2. Всыпаем сюда муку, вливаем варенье и перешиваем до однородности и исчезновения комочков.
Шаг 3. Отдельно вымешиваем кефир, соду и одну столовую ложку сметаны. Соединяем с первой частью теста и тщательно вымешиваем.
Шаг 4. Переливаем тесто в форму для выпекания.
Шаг 5. Готовим бисквит 20 минут при температуре 200 градусов, после уменьшаем температуре до 180 градусов и выпекаем еще 10 минут.
Шаг 6. Для крема взбиваем сметану с ванильным сахаром и сахарной пудрой.
Шаг 7. Остывший корж делим на коржи.
Шаг 8. Формируем десерт из коржей и сметанного крема. Посыпаем миндальными лепестками и оставляем для пропитки.
Шаг 9. Торт «Негр в пене» с вареньем готов. Нарезайте порционными кусочками и угощайтесь.
Домашний торт «Негр в пене» с какао
Домашний торт «Негр в пене» с какао несложно приготовить с использованием нашего проверенного кулинарного рецепта с пошаговыми фотографиями. Готовое лакомство никого не оставит равнодушным. Ваши близкие по достоинству оценят вкус и аппетитный вид десерта.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 2 ст.
- Сахар – 1 ст.
- Яйцо – 2 шт.
- Сметана – 250 гр.
- Молоко сгущенное – 0,5 банки.
- Какао-порошок – 4 ст.л.
- Сода – 1 ч.л.
- Уксус – 1 ст.л.
Для пропитки:
- Сахар – 4 ст.л.
- Вода – 6 ст.л.
- Мартини/вино – 1 ст.л.
- Сок лимонный – 1 ч.л.
Для крема:
- Какао-порошок – 2 ч.л.
- Молоко сгущенное – 0,5 банки.
- Масло сливочное – 200 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Хорошенько растираем куриные яйца с сахаром.
Шаг 2. Добавляем сюда сметану и соду, гашеную уксусом.
Шаг 3. Высыпаем сюда муку и какао-порошок.
Шаг 4. Вымешиваем однородное тесто без комочков.
Шаг 5. Переливаем тесто в форму и выпекаем около 40 минут при температуре 180 градусов. Разрезаем бисквит на два коржа. Обмазываем пропиткой. Для этого прогреваем воду с сахаром до его растворения, добавляем сок лимонный и перемешиваем с мартини или вином.
Шаг 6. Для крема взбиваем размягченное сливочное масло со сгущенным молоком. Небольшую часть крема оставляем для обмазывания поверхности. Остальным промазываем коржи.
Шаг 7. В оставшуюся часть крема добавляем немного какао-порошка. Поливаем торт и оставляем его для пропитки.
Шаг 8. Домашний торт «Негр в пене» с какао готов. Угощайтесь!
Торт «Негр в пене» со сметаной
Торт «Негр в пене» со сметаной – это яркий и аппетитный десерт для всей семьи. Такое лакомство можно подавать к столу вместе с чашечкой горячего чая или кофе. Приготовить такой торт сможет каждый. Используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука цельнозерновая – 6 ст.л.
- Сметана – 210 гр.
- Пудра сахарная – по вкусу.
- Сода – 1 ч.л.
- Варенье – по вкусу.
- Сахар – 3 ст.л.
- Яйцо – 3 шт.
- Масло сливочное – 4 ст.л.
- Сахар ванильный – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Варенье соединяем с содой и хорошенько перемешиваем.
Шаг 2. Добавляем к варенью взбитые яйца с сахаром.
Шаг 3. Сюда же отправляем муку, растопленное сливочное масло и ванильный сахар. Вымешиваем тесто до однородности.
Шаг 4. Переливаем его в форму для выпекания. Готовим 20 минут при температуре 200 градусов. После уменьшаем температуру до 180 градусов и готовим еще 10-15 минут.
Шаг 5. Остужаем испеченный бисквит и разделяем его на два коржа.
Шаг 6. Для крема взбиваем сметану с сахарной пудрой. Обмазываем коржи сметанным кремом. Сверху также поливаем десерт кремом. Можно убрать в холодильник для пропитки.
Шаг 7. Торт «Негр в пене» со сметаной готов. Можно пробовать!
Торт «Негр в пене» на кефире
Торт «Негр в пене» на кефире – это простой и интересный по вкусу домашний торт, который послужит прекрасным дополнением к чашечке горячего чая. На приготовление вы не потратите много времени. Для этого используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 2 ст.
- Варенье – 1 ст.
- Сода – 1 ч.л.
- Кефир – 1 ст.
- Яйцо крупное – 2 шт.
- Сахар – 0,5 ст.
- Пудра сахарная – 4,5 ст.л.
- Сыр творожный – 0,5 кг.
- Какао -порошок – 1,5 ст.л.
- Желе ягодное – 3 ст.л.
- Сливки – 150 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Соединяем варенье с кефиром и содой. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.
Шаг 2. Разбиваем сюда куриные яйца, добавляем сахар и хорошо перемешиваем.
Шаг 3. Всыпаем сюда муку и какао. Снова все вымешиваем до исчезновения комочков.
Шаг 4. Переливаем массу в форму для выпекания.
Шаг 5. Выпекаем бисквит 40 минут при температуре 180 градусов. После остужаем продукт и делим на коржи.
Шаг 6. Корж обмазываем ягодным желе.
Шаг 7. Взбиваем крем из творожного сыра, сливок и сахарной пудры. Обмазываем корж кремом, дополняем вторым коржом. Весь десерт также обмазываем кремом и украшаем по своему вкусу.
Шаг 8. Торт «Негр в пене» на кефире готов. Можно подавать к столу!