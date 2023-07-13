Торт «Птичье молоко» с бисквитом и суфле

Многие народы считают птичье молоко чем-то недосягаемым, своеобразным чудом, которого нет в реальной жизни. Не зря популярный десерт имеет такое название. Ведь торт «Птичье молоко» с бисквитом и нежным суфле — настоящее кулинарное чудо.

Конечно, для приготовления такого восхитительного десерта нужно больше десятка яиц и практически 2 пачки сливочного масла. Удовольствие не из дешевых, но потрясающий результат стоит того.

Как приготовить торт «Птичье молоко» с бисквитом

Для того чтобы испечь бисквит нужной высоты, следует брать круглую форму не слишком большого диаметра. С ее помощью вы получите идеальную основу для десерта, которую останется лишь аккуратно разрезать на 2 одинаковых части, когда она полностью остынет.

Ингредиенты

Яйцо14 шт. Сахар3,5 стак. Пшеничная мука170 г Ванилин по вкусу Сливочное масло350 г Молоко250 г Желатин40 г Вода150 г Какао-порошок5 ст. л.

Приготовление

Готовим бисквит. В глубокую миску вбиваем 4 яйца. Всыпаем 1 стак. сахара. Хорошенько взбиваем. Добавляем 160 г просеянной пшеничной муки. Перемешиваем всё до однородности. Выливаем тесто в форму для выпекания, застеленную пергаментом. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса.Готовим суфле. Всыпаем желатин в небольшую емкость. Заливаем его теплой водой. Хорошенько перемешиваем. Оставляем на 30 минут при комнатной температуре до полного набухания желатина.Берем 10 яиц. Отделяем желтки от белков. К желткам добавляем 200 г молока и 1 стак. сахара. Тщательно перемешиваем. Затем добавляем 10 г пшеничной муки. Снова всё хорошенько перемешиваем. Полученную смесь из желтков отправляем в сотейнике на плиту. Доводим ее на водяной бане до кипения. Даем ей остыть. Затем добавляем 300 г размягченного сливочного масла и ванилин. Взбиваем всё до однородности.К белкам добавляем 1 стак. сахара. Тщательно их взбиваем до устойчивых пиков. Подогреваем желатиновую смесь. Процеживаем ее через сито и даем немного остыть. Добавляем желатин к белкам. Хорошенько перемешиваем.Взбитые белки постепенно вводим в крем из желтков. Тщательно всё перемешиваем до получения однородной массы.Разделяем остывший бисквит пополам. На одну его часть выкладываем суфле. Равномерно его распределяем. Сверху выкладываем второй корж. Проходимся по бокам десерта, ровняя слой из крема. Отправляем торт в холодильник на 5–6 часов.Готовим глазурь. В сотейник всыпаем полстакана сахара. Добавляем какао-порошок и 50 г размягченного сливочного масла. Вливаем 50 г молока. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты. Отправляем сотейник на огонь. Доводим его содержимое до кипения, постоянно помешивая. Даем шоколадной глазури немного остыть. Затем поливаем ею торт. Равномерно распределяем глазурь по всей поверхности десерта. Убираем его в холодильник на ночь.

Изумительный торт «Птичье молоко», вкус которого знаком всем еще с детства, готов! Это не десерт, а райское наслаждение. Готовьте его по праздникам и тогда, когда вам просто хочется побаловать родных чем-то до неприличия вкусным.