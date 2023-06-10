Описание приготовления:

Пудинг можно сварить самостоятельно или просто купить готовую смесь в магазине. Вместо шоколадного пудинга можно взять любого вкуса, но тогда добавьте в него белый шоколад. А если пудинг будет ягодный или фруктовый, то кусочки свежих ягод или фруктов. Поверх вместо шоколада можно посыпать измельченным печеньем или орехами.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко

Блюдо: Выпечка / Торты / Без выпечки / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Молоко 500 Миллилитров

Пудинг 80 Грамм

Печенье сахарное 300 Грамм

Сахар 100 Грамм

Масло сливочнoe 100 Грамм

Шоколад 50 Грамм

Шоколад (любой) По вкусу (для верха)

Количество порций 5

Калорийность

240 ккал

Калорийность

3 г

Белки

12 г

Жиры

31 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Торт пудинговый»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пудингового торта.

В кастрюлю с толстым дном всыпьте смесь шоколадного пудинга, добавьте сахар и перемешайте, выложите шоколад. Влейте немного молока и перемешайте до однородности. Влейте оставшееся молоко и перемешайте.

Поставьте кастрюлю на слабый огонь и варите, мешая, до загустения. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и мешайте до однородности. Накройте пудинг пленкой в контакт.

Форму застелите пленкой и выложите сахарное печенье в один ряд.

Выложите на печенье часть теплого пудинга и разровняйте.

Чередуйте ряды из печенья и пудинга. Верхний слой должен быть пудинг, разровняйте.

Натрите сверху шоколад и уберите в холодильник на 8 часов для пропитывания.

Приятного аппетита!