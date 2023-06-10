Описание приготовления:
Пудинг можно сварить самостоятельно или просто купить готовую смесь в магазине. Вместо шоколадного пудинга можно взять любого вкуса, но тогда добавьте в него белый шоколад. А если пудинг будет ягодный или фруктовый, то кусочки свежих ягод или фруктов. Поверх вместо шоколада можно посыпать измельченным печеньем или орехами.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко
Блюдо: Выпечка / Торты / Без выпечки / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 500 Миллилитров
- Пудинг 80 Грамм
- Печенье сахарное 300 Грамм
- Сахар 100 Грамм
- Масло сливочнoe 100 Грамм
- Шоколад 50 Грамм
- Шоколад (любой) По вкусу (для верха)
Количество порций 5
Калорийность
240 ккал
Калорийность
3 г
Белки
12 г
Жиры
31 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Торт пудинговый»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пудингового торта.
В кастрюлю с толстым дном всыпьте смесь шоколадного пудинга, добавьте сахар и перемешайте, выложите шоколад. Влейте немного молока и перемешайте до однородности. Влейте оставшееся молоко и перемешайте.
Поставьте кастрюлю на слабый огонь и варите, мешая, до загустения. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и мешайте до однородности. Накройте пудинг пленкой в контакт.
Форму застелите пленкой и выложите сахарное печенье в один ряд.
Выложите на печенье часть теплого пудинга и разровняйте.
Чередуйте ряды из печенья и пудинга. Верхний слой должен быть пудинг, разровняйте.
Натрите сверху шоколад и уберите в холодильник на 8 часов для пропитывания.
Приятного аппетита!