Описание приготовления:
Торт получается очень нежным, но не передержите бисквит в духовке, тогда он получится сухим. Если такое случилось, обязательно пропитайте его. Это может быть разведенная сгущенка или, если торт для взрослых, сливочным ликером. В сам мусс можно добавить мелкие кусочки манго. Торт может храниться в холодильнике до двух дней и его не рекомендуется замораживать, так как может измениться структура.
Назначение: На праздничный стол
Основной ингредиент: Фрукты / Манго
Блюдо: Выпечка / Торты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Манго 500 Грамм
- Сахар 85 Грамм
- Желатин 15 Грамм
- Сливки для взбивания 33% 350 Миллилитров
- Масло растительное 15 Миллилитров (без запаха и вкуса)
- Вода 12 Грамм (кипяток)
- Мука 60 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Сахарная пудра 45 Грамм
- Ванильный сахар 10 Грамм
- Разрыхлитель 3 Грамма
- Соль 1 Щепотка
- Сливки 10-12% 50 Миллилитров
Количество порций 8
Калорийность
219 ккал
Калорийность
3 г
Белки
12 г
Жиры
23 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Торт с муссом из манго»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления торта с муссом из манго.
Яйцо разбейте в миску, добавьте сахар, щепотку соли и взбейте в пышную массу.
Муку соедините с ванильным сахаром и разрыхлителем. Просейте в миску с яйцами и аккуратно перемешайте до однородного теста.
Влейте в тесто растительное масло и кипяток.
Аккуратно перемешайте до однородного теста.
Дно формы диаметром 16 сантиметров застелите пергаментом и вылейте тесто, разровняйте.
Форму с бисквитом поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут, до сухой спички. Достаньте бисквит из духовки, переверните вверх дном на решетку и полностью остудите.
Манго вымойте, разрежьте пополам, удалите косточку и достаньте мякоть. Пробейте манго блендером до однородного пюре и выложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте сахар. Поставьте на медленный огонь и варите до растворения сахара, остудите.
Желатин залейте 50 миллилитрами 10% сливок и оставьте для набухания на 30 минут. Желатин распустите на водяной бане и остудите.
Сливки взбейте в пышную пену. Перемешивая, соедините пюре из манго с желатином до однородности. Выложите в пюре взбитые сливки и аккуратно, снизу вверх, смешайте до однородности.
У остывшего бисквита срежьте круглый верх и выложите его внутрь разъемного кольца. Проложите ацетатной лентой внутреннюю поверхность кольца.
Готовый мусс выложите на бисквит и разровняйте. Уберите торт в холодильник на 6-8 часов для стабилизации.
С готового торта снимите кольцо, удалите пленку и украсьте по своему желанию.
Приятного аппетита!