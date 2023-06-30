Описание приготовления:

Торт получается очень нежным, но не передержите бисквит в духовке, тогда он получится сухим. Если такое случилось, обязательно пропитайте его. Это может быть разведенная сгущенка или, если торт для взрослых, сливочным ликером. В сам мусс можно добавить мелкие кусочки манго. Торт может храниться в холодильнике до двух дней и его не рекомендуется замораживать, так как может измениться структура.

Назначение: На праздничный стол

Основной ингредиент: Фрукты / Манго

Блюдо: Выпечка / Торты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Манго 500 Грамм

Сахар 85 Грамм

Желатин 15 Грамм

Сливки для взбивания 33% 350 Миллилитров

Масло растительное 15 Миллилитров (без запаха и вкуса)

Вода 12 Грамм (кипяток)

Мука 60 Грамм

Яйцо 1 Штука

Сахарная пудра 45 Грамм

Ванильный сахар 10 Грамм

Разрыхлитель 3 Грамма

Соль 1 Щепотка

Сливки 10-12% 50 Миллилитров

Количество порций 8

Калорийность

219 ккал

Калорийность

3 г

Белки

12 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Торт с муссом из манго»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления торта с муссом из манго.

Яйцо разбейте в миску, добавьте сахар, щепотку соли и взбейте в пышную массу.

Муку соедините с ванильным сахаром и разрыхлителем. Просейте в миску с яйцами и аккуратно перемешайте до однородного теста.

Влейте в тесто растительное масло и кипяток.

Аккуратно перемешайте до однородного теста.

Дно формы диаметром 16 сантиметров застелите пергаментом и вылейте тесто, разровняйте.

Форму с бисквитом поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут, до сухой спички. Достаньте бисквит из духовки, переверните вверх дном на решетку и полностью остудите.

Манго вымойте, разрежьте пополам, удалите косточку и достаньте мякоть. Пробейте манго блендером до однородного пюре и выложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте сахар. Поставьте на медленный огонь и варите до растворения сахара, остудите.

Желатин залейте 50 миллилитрами 10% сливок и оставьте для набухания на 30 минут. Желатин распустите на водяной бане и остудите.

Сливки взбейте в пышную пену. Перемешивая, соедините пюре из манго с желатином до однородности. Выложите в пюре взбитые сливки и аккуратно, снизу вверх, смешайте до однородности.

У остывшего бисквита срежьте круглый верх и выложите его внутрь разъемного кольца. Проложите ацетатной лентой внутреннюю поверхность кольца.

Готовый мусс выложите на бисквит и разровняйте. Уберите торт в холодильник на 6-8 часов для стабилизации.

С готового торта снимите кольцо, удалите пленку и украсьте по своему желанию.

Приятного аппетита!