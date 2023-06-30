Торт с муссом из манго

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Описание приготовления:

Торт получается очень нежным, но не передержите бисквит в духовке, тогда он получится сухим. Если такое случилось, обязательно пропитайте его. Это может быть разведенная сгущенка или, если торт для взрослых, сливочным ликером. В сам мусс можно добавить мелкие кусочки манго. Торт может храниться в холодильнике до двух дней и его не рекомендуется замораживать, так как может измениться структура.

Назначение: На праздничный стол
Основной ингредиент: Фрукты / Манго
Блюдо: Выпечка / Торты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Манго 500 Грамм
  • Сахар 85 Грамм
  • Желатин 15 Грамм
  • Сливки для взбивания 33% 350 Миллилитров
  • Масло растительное 15 Миллилитров (без запаха и вкуса)
  • Вода 12 Грамм (кипяток)
  • Мука 60 Грамм
  • Яйцо 1 Штука
  • Сахарная пудра 45 Грамм
  • Ванильный сахар 10 Грамм
  • Разрыхлитель 3 Грамма
  • Соль 1 Щепотка
  • Сливки 10-12% 50 Миллилитров

Количество порций 8

Калорийность

219 ккал

Калорийность

3 г

Белки

12 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Торт с муссом из манго»

Торт с муссом из манго

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления торта с муссом из манго.

Торт с муссом из манго

Яйцо разбейте в миску, добавьте сахар, щепотку соли и взбейте в пышную массу.

Торт с муссом из манго

Муку соедините с ванильным сахаром и разрыхлителем. Просейте в миску с яйцами и аккуратно перемешайте до однородного теста.

Торт с муссом из манго

Влейте в тесто растительное масло и кипяток.

Торт с муссом из манго

Аккуратно перемешайте до однородного теста.

Торт с муссом из манго

Дно формы диаметром 16 сантиметров застелите пергаментом и вылейте тесто, разровняйте.

Торт с муссом из манго

Форму с бисквитом поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут, до сухой спички. Достаньте бисквит из духовки, переверните вверх дном на решетку и полностью остудите.

Торт с муссом из манго

Манго вымойте, разрежьте пополам, удалите косточку и достаньте мякоть. Пробейте манго блендером до однородного пюре и выложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте сахар. Поставьте на медленный огонь и варите до растворения сахара, остудите.

Торт с муссом из манго

Желатин залейте 50 миллилитрами 10% сливок и оставьте для набухания на 30 минут. Желатин распустите на водяной бане и остудите.

Торт с муссом из манго

Сливки взбейте в пышную пену. Перемешивая, соедините пюре из манго с желатином до однородности. Выложите в пюре взбитые сливки и аккуратно, снизу вверх, смешайте до однородности.

Торт с муссом из манго

У остывшего бисквита срежьте круглый верх и выложите его внутрь разъемного кольца. Проложите ацетатной лентой внутреннюю поверхность кольца.

Торт с муссом из манго

Готовый мусс выложите на бисквит и разровняйте. Уберите торт в холодильник на 6-8 часов для стабилизации.

Торт с муссом из манго

С готового торта снимите кольцо, удалите пленку и украсьте по своему желанию.

Торт с муссом из манго

Приятного аппетита!

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