Любите лакомиться домашними десертами, но вот с тестом у вас дружба так и не сложилась? Ничего страшного в этом нет. Наша редакция уже в который раз доказывает, что можно приготовить изумительное сладкое блюдо и без выпекания коржей. Торт с нектаринами и нежным сливочным кремом убедит вас в том, что это действительно просто.

Как вы уже догадались, духовку для приготовления этого бесподобного десерта вам задействовать не нужно. Важно лишь, чтобы у вас было полторы пачки «Марии». Этого количества недорогого печенья хватит, чтобы сделать отменную основу для нашего лакомства.

Как приготовить торт с нектаринами без выпечки

В качестве начинки для десерта вы можете использовать любые фрукты или ягоды. Летом с этим никаких трудностей не должно возникнуть. При отсутствии нектаринов смело их заменяйте персиками, абрикосами, малиной или же клубникой. От этого вкус готового торта ни капельки не пострадает.

Ингредиенты

Печенье250 г Сливочное масло250 г Молоко450 мл Яйцо2 шт. Соль1 щеп. Сахар100 г Ванильный сахар10 г Кукурузный крахмал2 ст. л. Нектарин по вкусу

Приготовление

Приготовьте крем. В сотейник вбейте яйца. Добавьте сахар и соль. Тщательно всё взбейте. Всыпьте кукурузный крахмал и ванильный сахар (для приятного аромата). Снова хорошенько перемешайте. В полученную массу постепенно влейте молоко. Перемешайте все ингредиенты. Отправьте сотейник на огонь. Доведите его содержимое до кипения, активно помешивая. Через 15 секунд уберите сотейник с огня. Переложите крем в миску. Накройте пищевой пленкой в контакт. Оставьте крем при комнатной температуре для остывания. Сделайте основу для торта. Измельчите печенье до состояния крошки, используя блендер. Добавьте к полученной массе 110 г растопленного сливочного масла жирностью 82 %. Аккуратно всё перемешайте до однородности.Застелите пергаментом форму, диаметр которой 18 см. Высыпьте в нее большую часть крошки из печенья. Разровняйте ее по дну и сделайте небольшие бортики. Взбейте до пышной массы оставшееся размягченное масло. Аккуратно добавьте его в крем, активно всё перемешивая до однородности.Тщательно промойте нектарин. Удалите косточки. Нарежьте фрукты небольшими кубиками. Добавьте нектарин в крем. Тщательно перемешайте.Выложите крем на основу из печенья. Равномерно распределите его и разровняйте, используя ложку. Присыпьте торт оставшейся крошкой из печенья. Отправьте его на 8 часов в холодильник.

В идеале этот десерт с нектаринами стоит готовить вечером. Тогда вы отправите его на ночь в холодильник для стабилизации крема, а утром уже сможете наслаждаться безупречным вкусом этого райского торта.