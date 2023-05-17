Торт «Тирамису» для тех, кто хочет сэкономить: бюджетно и без духовки

Этот вариант знаменитого десерта из Италии немного отличается от оригинального «Тирамису», но не менее вкусный.

Его может приготовить каждый, поскольку не потребуется замешивать тесто и слишком тратиться на ингредиенты.

Для приготовления такого торта вам нужно собрать:

0,25 килограмма песочного печенья;

0,3 килограмма творога;

2 столовые ложки какао-порошка;

2 чайные ложки растворимого кофе;

0,2 литра дистиллированной воды;

0,15 килограмма сметаны высокой жирности;

0,12 килограмма сахарного песка;

1 чайная ложка ванильного сахара.

Приготовьте растворимый кофе и дождитесь, пока он охладится.

В глубокой миске смешайте сметану, творог, обычный и ванильный сахар.

Взбейте все с помощью миксера до образования однородной воздушной массы – крема.

Вымочите печенье в кофейном напитке и выстелите им дно формы, в которой будет находиться десерт. Наверх нанесите приготовленный крем.

Делайте так до тех пор, пока печенье и крем не закончатся.

Верхний кремовый слой посыпьте какао-порошком.

Поместите блюдо в холодильник на пару часов и подавайте к столу.