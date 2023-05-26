Торт «Трубочка со сгущенкой»: десерт без выпечки с любимым вкусом

Готовый торт лучше поставить в холодильник на всю ночь, а перед подачей посыпать рублеными орехами.
Трубочки со сгущенкой – десерт из детства, любимый многими поколениями сладкоежек. Сегодня же мы предлагаем вам приготовить торт с точно таким же вкусом. Он интересен тем, что не требует выпечки, а получается еще сочнее и вкуснее оригинала, но сохраняет незабываемый вкус. Своим рецептом этого торта поделилась кулинарный блогер Ольга Головина.
Торт «Трубочка со сгущенкой»
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт;
- сахар — 120 гр;
- соль — щепотка;
- масло сливочное — 100 гр;
- молоко — 100 мл;
- мука — 200 гр.
Для крема:
- сливки 33% — 200-250 мл;
- вареная сгущенка — 3 ст. л;
- орешки для посыпки сверху.
Способ приготовления:
Сначала делаем коржи. Для этого нужно взбить яйца с сахаром и солью до пышной густой светло-желтой массы. Добавить растопленное масло (не горячее, комнатной температуры), молоко и муку. Взбить миксером до однородности.
На сухую сковороду выложить несколько ложек теста и равномерно распределить силиконовой лопаткой. Готовить на маленьком огне с двух сторон до золотистого цвета. Таким образом использовать все тесто.
Для крема взбить сливки до пиков, добавить вареную сгущенку и взбить еще раз.
Перемазать каждый корж и оставить торт на ночь или хотя бы на 5-6 часов в холодильнике. Готовый торт перед подачей посыпать рублеными орехами.
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