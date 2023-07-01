Торт «Вулкан» за 45 минут. Вы будете в восторге: просто и очень вкусно

Торты — это великое коммерческое решение, которое породило множество кондитерских предприятий во всем мире. Изначально торты не занимали какого-либо весомого места в кулинарном мире.

Сладкие пироги с кремом готовили для того, чтобы пригласить конкретного человека на мероприятие. В основном, торты служили открытой или приглашением на бал.

Спустя некоторое время торты стали подавать на балах. Этот десерт прочно стал ассоциироваться с праздником. Кондитеры начали предлагать свои услуги по изготовлению тортов.

Мы тоже научимся делать весьма вкусный торт Вулкан.

Ингредиенты бисквита для торта Вулкан:

Яйца — 2 шт.;

Соль — щепотка;

Сахар — 4 ст.л.;

Сметана — 200 г;

Мука — 180 г;

Разрыхлитель — 1 ст.л.;

Растительное масло — 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

Сливочный сыр — 380 г;

Яйца — 2 шт.;

Сахар — 3 ст.л.;

Ванильный сахар — 1 ч.л.;

Голубика — 90 г;

Кукурузный крахмал — 2 ст.л.

Приготовление торта Вулкан:

Для приготовления бисквита соединяем яйца с солью и сахарным песком, взбиваем миксером 5-6 минут до образования пышной массы. Добавляем в массу сметану, перемешиваем ингредиенты.

Просеиваем в яичную массу соединенные заранее муку с разрыхлителем, замешиваем тесто. Вливаем постепенно в тесто растительное масло, аккуратно вмешиваем его лопаткой.

Застилаем форму для выпечки пергаментом — бортики и дно. Выкладываем тесто в форму, распределяем ровным слоем по дну.

Для приготовления начинки в отдельной миске смешиваем творожный сыр с яйцом, ванильным и классическим сахарами. Взбиваем ингредиенты до состояния густого крема.

Смешиваем голубику с крахмалом, высыпаем ягоды в крем, перемешиваем. Перекладываем крем в центр теста.

Выпекаем торт при 180 градусах в духовке 40-45 минут.

После приготовления в середине торта будет сливочная начинка с ягодами. Украсить торт можно растопленным шоколадом или карамелью.