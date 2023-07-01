Торт «Вулкан» за 45 минут. Вы будете в восторге: просто и очень вкусно

Торты — это великое коммерческое решение, которое породило множество кондитерских предприятий во всем мире. Изначально торты не занимали какого-либо весомого места в кулинарном мире.
Сладкие пироги с кремом готовили для того, чтобы пригласить конкретного человека на мероприятие. В основном, торты служили открытой или приглашением на бал.
Спустя некоторое время торты стали подавать на балах. Этот десерт прочно стал ассоциироваться с праздником. Кондитеры начали предлагать свои услуги по изготовлению тортов.
Мы тоже научимся делать весьма вкусный торт Вулкан.
Ингредиенты бисквита для торта Вулкан:
- Яйца — 2 шт.;
- Соль — щепотка;
- Сахар — 4 ст.л.;
- Сметана — 200 г;
- Мука — 180 г;
- Разрыхлитель — 1 ст.л.;
- Растительное масло — 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- Сливочный сыр — 380 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Сахар — 3 ст.л.;
- Ванильный сахар — 1 ч.л.;
- Голубика — 90 г;
- Кукурузный крахмал — 2 ст.л.
Приготовление торта Вулкан:
Для приготовления бисквита соединяем яйца с солью и сахарным песком, взбиваем миксером 5-6 минут до образования пышной массы. Добавляем в массу сметану, перемешиваем ингредиенты.
Просеиваем в яичную массу соединенные заранее муку с разрыхлителем, замешиваем тесто. Вливаем постепенно в тесто растительное масло, аккуратно вмешиваем его лопаткой.
Застилаем форму для выпечки пергаментом — бортики и дно. Выкладываем тесто в форму, распределяем ровным слоем по дну.
Для приготовления начинки в отдельной миске смешиваем творожный сыр с яйцом, ванильным и классическим сахарами. Взбиваем ингредиенты до состояния густого крема.
Смешиваем голубику с крахмалом, высыпаем ягоды в крем, перемешиваем. Перекладываем крем в центр теста.
Выпекаем торт при 180 градусах в духовке 40-45 минут.
После приготовления в середине торта будет сливочная начинка с ягодами. Украсить торт можно растопленным шоколадом или карамелью.