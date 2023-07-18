Рецепты Тосты в Великобритании, а сырники в Украине: рецепт любимого блюда Бориса Джонсона По Admin - 18 июля, 2023 0 45 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Экс-премьер Великобритании и великий друг Украины Борис Джонсон не считает себя гурманом и говорит, что, по его мнению, вся еда вкусная. Но есть особые блюда, как украинские сырники. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Во время визитов Бориса Джонсона в Киев экспремьер полюбил украинскую кухню, особенно сырники. В Европе никто не жарит домашний сыр, именно поэтому это блюдо стало таким особенным для мирового лидера. Читайте также Альтернатива мангала: как дома приготовить куриный шашлык, чтобы всем попробовало 24 канал подготовил проверенный рецепт сырников с изюмом, который точно выйдет с первого раза. Рецепт сырников с изюмом Время: 25 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 300 граммов кисломолочного сыра (отжатого); – 1 яичный желток; – изюм; – 2 столовые ложки сахара; – 25 – 30 граммов пшеничной муки; – ваниль или ванильный сахар. Приготовление: Смешиваем кисломолочный творог, желток и сахар с помощью вилки. Высыпаем муку и еще раз перемешиваем. Присыпаем доску или столешницу мукой, выкладываем творожную массу и формируем все «колбаской». Нарезаем «шайбами», из них формируем шарики, а дальше с помощью тупой части ножа формируем сырники. Разогреваем сковородку с небольшим количеством масла, обжариваем сырники с двух сторон до румяной корочки, затем запекаем в разогретой духовке до 190 градусов 5 – 7 минут. Или полностью готовим их на сковороде. Приятного аппетита! Понравился ли рецепт сырников? Попытайтесь также приготовить кабачковые оладьи на сковороде по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Два рецепта идеальных сырников – пухлых еще не пробовалиТак необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешниТакой ее пили еще наши дедушки – старинный рецепт медовухи, проверенный временемФранцузский пирог на украинский лад – рецепт с курицей и овощамиДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минут