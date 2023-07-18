Тосты в Великобритании, а сырники в Украине: рецепт любимого блюда Бориса Джонсона

Экс-премьер Великобритании и великий друг Украины Борис Джонсон не считает себя гурманом и говорит, что, по его мнению, вся еда вкусная. Но есть особые блюда, как украинские сырники.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Во время визитов Бориса Джонсона в Киев экспремьер полюбил украинскую кухню, особенно сырники. В Европе никто не жарит домашний сыр, именно поэтому это блюдо стало таким особенным для мирового лидера.

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24 канал подготовил проверенный рецепт сырников с изюмом, который точно выйдет с первого раза.

Рецепт сырников с изюмом

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов кисломолочного сыра (отжатого);

– 1 яичный желток;

– изюм;

– 2 столовые ложки сахара;

– 25 – 30 граммов пшеничной муки;

– ваниль или ванильный сахар.

Приготовление:

Смешиваем кисломолочный творог, желток и сахар с помощью вилки. Высыпаем муку и еще раз перемешиваем.

Присыпаем доску или столешницу мукой, выкладываем творожную массу и формируем все «колбаской». Нарезаем «шайбами», из них формируем шарики, а дальше с помощью тупой части ножа формируем сырники.

Разогреваем сковородку с небольшим количеством масла, обжариваем сырники с двух сторон до румяной корочки, затем запекаем в разогретой духовке до 190 градусов 5 – 7 минут. Или полностью готовим их на сковороде.

Приятного аппетита!

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