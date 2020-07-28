Товарный бетон М350 В25 (П4 F200 W8) с доставкой

Основа дома, это фундамент и его надёжность даёт гарантию, что дом будет стоять долго и будет сохранять своё тепло. Дома со сложной геометрической конструкцией, с тяжёлыми монолитными плитами перекрытия, с предполагаемым цокольным этажом, предрасполагают строительство заливного фундамента. Дома из любых видов блока, кирпича, камня, несут большую нагрузку и требуют монолитный и надёжный фундамент, который выдержит такую нагрузку.

Виды заливного фундамента

Заливной фундамент может быть двух видов. Первый вид, это ленточный, который идёт по периметру и простенкам. Второй вид, это сплошной, который заливается котлованным способом и считается более сложным, но выдерживает существенные нагрузки.

Преимущества заливного фундамента

Долговечность, прочность, надёжность даже при подвижных и сильно промерзающих почвах. Возможность возвести ниже первого этажа, ещё один, цокольный, или гараж, подвал. Несложность конструкции и это позволяет возводить его без профессиональной помощи. Монолитность фундамента даёт уверенность, что дом будет стоять долгие годы и не пойдёт трещинами.

Недостатки такого фундамента

Трудоёмкость, то есть необходимость рытья большого количества земли.

Затратность на материалы для такого вида фундамента. По затратам он идёт одним из самых дорогих фундаментов.

Выбор материала для фундамента

Для заливного фундамента подходит бетон марки 350. Его можно изготовить самостоятельно или заказать готовый, к примеру у компании BETONBASE https://betonbase.ru/m350/ купить бетон М350 В25 можно на выгодных условиях.

Для заполнителя подходит гравий или щебень. Цемент, речной песок и, конечно, вода. Армированный пояс изготавливается из арматуры, которая приваривается сварочным аппаратом между собой или перевязывается вся конструкция вязальной проволокой. Для такого вида фундамента обязательно делается деревянная опалубка.

Технология возведения

Сначала делается разметка, соответствующая плану. Выкапывается траншея или котлован. Он должен получиться на 20-30 сантиметров глубже промерзания грунта в этой местности. Уровнем вымеряется горизонтальность. Когда поверхность равная во всех углах и периметру, засыпается слой песка, трамбуется и сверху такой же толщины слой гравия. Прокладывается гидроизоляционный слой из рубероида. Затем устанавливается армированный пояс из 12 миллиметровой арматуры. Для сплошного фундамента укладывается двухслойный армированный каркас. Выводятся все коммуникационные трубы.

Над котлованом или траншеей возводится опалубка. Она может быть из досок, фанеры или других прессованных материалов. Внутренняя часть опалубки вскрывается плёнкой, пергамином или хотя бы отработанным машинным маслом, чтобы впоследствии она легко снялась.

Когда всё сделано можно заливать бетон. Бетон нужно разравнивать по всей поверхности и трамбовать лопатой или вибрационной машиной. Заполнитель (щебень, гравий) должен полностью быть распределён везде равномерно.

В летнее время фундамент нужно проливать водой и укрыть от солнца. В зимнее время бетон должен быть подогрет для залива и в него добавляются мыльные добавки. Полное застывание такого фундамента происходит через месяц. Опалубку можно снимать через неделю или после полного застывания. Заключительный этап, это гидроизоляция поверхности фундамента. Её можно произвести с помощью жидких растворов или уложить рубероид, плёнку. После этого можно начинать постройку здания.

Советы при работе

Перед рытьём фундамента нужно досконально изучить тип почвы, глубину промерзания и близость грунтовых вод и лишь потом делать расчёты глубины фундамента.

Уровень при выкапывании и после заливки должен быть всегда под рукой, чтобы была возможность исправить появившиеся погрешности сразу.

Этот вид фундамента несмотря на свою общую стоимость не теряет популярность, так как он проверен временем, надёжен и долговечен. Многие десятилетия дома стоят на таких фундаментах и не требуют капитального ремонта стен и основы, в отличие от немонолитных заливных фундаментов.