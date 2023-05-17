Традиционная итальянская паста болоньезе: это блюдо станет вашим любимым

Паста болоньезе – это классическое блюдо итальянской кухни, которое популярно не меньше, чем пицца.

Оно готовится долго, но его непревзойденных вкус оставит самые лучшие впечатления.

Для этого вам понадобится следующий ряд продуктов:

до полкило пасты (спагетти);

по 2 столовые ложки томатной пасты и оливкового масла;

0,06-0,08 литра молока;

по 1 моркови и луковице;

0,12 литра красного сухого вина;

0,7 килограмма томатного пюре;

1 стебелек сельдерея;

06,-0,65 килограмма говяжьего фарша (можно взять и свинину);

1 лавровый листок;

1 чайная ложка соли;

немного черного молотого перца.

Не слишком мелко нашинкуйте сельдерей, луковицу и морковь.

Поставьте сковороду с растительным маслом на огонь меньше среднего.

Когда она разогреется, слегка обжарьте нарезанные овощи до тех пор, пока они не потеряют твердость.

Сделайте огонь интенсивнее и выложите на ту же сковороду фарш.

В течение 5 минут помешивайте все содержимое сковороды, чтобы мясная составляющая не сбивалась в комки.

Затем добавьте вино и дождитесь испарения жидкости.

Слегка уменьшите огонь и внесите томатную пасту и пюре, лавровый лист, а также поперчите и посолите.

Снизьте огонь до минимального и, время от времени помешивая, томите блюдо около 3 часов.

Уберите лавровый лист и добавьте чуть разогретое молоко. Через несколько минут убирайте сковороду с плиты.

Отварите пасту (макаронный сорт) и соедините с томатно-мясным соусом.