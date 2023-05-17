Традиционная итальянская паста болоньезе: это блюдо станет вашим любимым

Паста болоньезе – это классическое блюдо итальянской кухни, которое популярно не меньше, чем пицца.
Оно готовится долго, но его непревзойденных вкус оставит самые лучшие впечатления.
Для этого вам понадобится следующий ряд продуктов:
- до полкило пасты (спагетти);
- по 2 столовые ложки томатной пасты и оливкового масла;
- 0,06-0,08 литра молока;
- по 1 моркови и луковице;
- 0,12 литра красного сухого вина;
- 0,7 килограмма томатного пюре;
- 1 стебелек сельдерея;
- 06,-0,65 килограмма говяжьего фарша (можно взять и свинину);
- 1 лавровый листок;
- 1 чайная ложка соли;
- немного черного молотого перца.
Не слишком мелко нашинкуйте сельдерей, луковицу и морковь.
Поставьте сковороду с растительным маслом на огонь меньше среднего.
Когда она разогреется, слегка обжарьте нарезанные овощи до тех пор, пока они не потеряют твердость.
Сделайте огонь интенсивнее и выложите на ту же сковороду фарш.
В течение 5 минут помешивайте все содержимое сковороды, чтобы мясная составляющая не сбивалась в комки.
Затем добавьте вино и дождитесь испарения жидкости.
Слегка уменьшите огонь и внесите томатную пасту и пюре, лавровый лист, а также поперчите и посолите.
Снизьте огонь до минимального и, время от времени помешивая, томите блюдо около 3 часов.
Уберите лавровый лист и добавьте чуть разогретое молоко. Через несколько минут убирайте сковороду с плиты.
Отварите пасту (макаронный сорт) и соедините с томатно-мясным соусом.