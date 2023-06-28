Рецепты Традиционная выпечка храброго юга: пляцок «Херсонская вышиванка» для сладкого стола – видео По Admin - 28 июня, 2023 0 49 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Этот особый пляцок имеет очень нежный и утонченный вкус. Приготовьте его хоть раз – и будете хотеть повторить это снова и снова. Площадка на основе шоколадно-песочных лепешек в сочетании с сыром и нежным кремом с кусочками шоколада производит невероятное впечатление. Читайте Как по-особому приготовить котлеты: рецепты, которые понравятся всей семье Рецепт пляцка «Херсонская вышиван Время: 2,5 години Порций: 6 Ингредиенты: тесто: – 4 желтка; – 200 грамм сахара; – 180 грамм сливочного масла; – 100 грамм сметаны; – 10 грамм разрыхлителя; – 50 грамм какао; – 450 грамм муки;сырная маса: – 1 килограмм кисломолочного творога; – 3 яйца; – 200 грамм сахара; – 150 грамм сметаны; – 40 грамм пудинга; – цедра лимона по вкусу;белковая масса: – 4 белка; – 100 грамм сахара; – 150 грамм орехов; – 300 грамм кураги;крем: – 400 миллилитров молока; – 100 грамм сахара; – 16 грамм ванильного сахара; – 1 упаковка пудинга; – 180 грамм масла; – 60 грамм шоколада;глазурь: – 90 грамм шоколада; – 2 столовых ложки масла. Приготовление: Сначала необходимо приготовить крем, для этого смешайте два вида сахара: обычный и ванильный. Добавьте пудинг и перемешайте. Молоко влейте в кастрюлю, добавьте смесь с пудингом и сахаром и перемешайте. Поставьте на огонь и помешивая заваривайте массу. Когда масса закипит – уберите из огня. Переложите в другую емкость и отставьте охлаждаться. Для приготовления теста: к просеянной муке добавьте масло. Протрите эти ингредиенты руками до образования крошки. В отдельной посуде соедините желтки с сахаром и смешайте, пока масса не побелеет. Добавьте сметану, какао, разрыхлитель и перемешайте. Шоколадную массу соедините с мукой. Вымешивайте сначала ложкой, затем руками. Готовое тесто разделите на четыре части, сформуйте шарики. Две большие части отправьте в холодильник, меньше в морозильную камеру. Готовим сырную массу: соедините сыр, сахар, яйца, сметану и перебейте блендером до однородности. В готовую сырную массу добавьте пудинг и лопаткой перемешайте. Для приготовления белкового слоя оставшиеся белки взбейте в пену и добавьте сахар и снова взбейте. На пергаменте раскатайте большую часть темного теста (находящуюся в холодильнике) и поставьте в противень, далее выложите половину сырной массы, порезанную на куски курагу, сверху на сухофрукты половину белков, а затем измельченные грецкие орехи. Достаньте тесто из морозильной камеры и натрите на грубой терке на площадку. Запекайте в духовке при температуре 160 градусов 50 – 60 минут. Повторите эту процедуру с остальной частью оставшихся продуктов. У вас должно получиться два сырника. Мягкое масло взбитое до пиков и соедините с заварным кремом (по одной ложке). Всыпьте туда измельченный шоколад. На красивое блюдо выложите один испеченный сырный корж, а сверху почти весь крем (немножко оставьте для боков). Сверху выложите вторую. Поставьте под пресс несколько минут. Готовый пляцок полейте растопленным шоколадом и задекорируйте по своему вкусу. Оставьте пляцок выстояться в холодильнике на 1 ночь. Приготовьте к чаю десерт без выпекания. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Изысканный десерт без забот: самый нежный торт без выпечки с ягодамиТакой в магазине не найдешь – рецепт вареной колбасыРецепт настоящего галицкого пляцка «Зеленый мох»Рецепт достался по наследству. Куриная грудка на сковороде: нежнятина на обед или ужинЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентов