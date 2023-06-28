Традиционная выпечка храброго юга: пляцок «Херсонская вышиванка» для сладкого стола – видео

Этот особый пляцок имеет очень нежный и утонченный вкус. Приготовьте его хоть раз – и будете хотеть повторить это снова и снова.

Площадка на основе шоколадно-песочных лепешек в сочетании с сыром и нежным кремом с кусочками шоколада производит невероятное впечатление.

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Рецепт пляцка «Херсонская вышиван

Время : 2,5 години

: 2,5 години Порций: 6

Ингредиенты:

тесто:

– 4 желтка;

– 200 грамм сахара;

– 180 грамм сливочного масла;

– 100 грамм сметаны;

– 10 грамм разрыхлителя;

– 50 грамм какао;

– 450 грамм муки;сырная маса:

– 1 килограмм кисломолочного творога;

– 3 яйца;

– 200 грамм сахара;

– 150 грамм сметаны;

– 40 грамм пудинга;

– цедра лимона по вкусу;белковая масса:

– 4 белка;

– 100 грамм сахара;

– 150 грамм орехов;

– 300 грамм кураги;крем:

– 400 миллилитров молока;

– 100 грамм сахара;

– 16 грамм ванильного сахара;

– 1 упаковка пудинга;

– 180 грамм масла;

– 60 грамм шоколада;глазурь:

– 90 грамм шоколада;

– 2 столовых ложки масла.

Приготовление:

Сначала необходимо приготовить крем, для этого смешайте два вида сахара: обычный и ванильный.

Добавьте пудинг и перемешайте.

Молоко влейте в кастрюлю, добавьте смесь с пудингом и сахаром и перемешайте.

Поставьте на огонь и помешивая заваривайте массу. Когда масса закипит – уберите из огня.

Переложите в другую емкость и отставьте охлаждаться.

Для приготовления теста: к просеянной муке добавьте масло. Протрите эти ингредиенты руками до образования крошки.

В отдельной посуде соедините желтки с сахаром и смешайте, пока масса не побелеет.

Добавьте сметану, какао, разрыхлитель и перемешайте.

Шоколадную массу соедините с мукой.

Вымешивайте сначала ложкой, затем руками.

Готовое тесто разделите на четыре части, сформуйте шарики.

Две большие части отправьте в холодильник, меньше в морозильную камеру.

Готовим сырную массу: соедините сыр, сахар, яйца, сметану и перебейте блендером до однородности.

В готовую сырную массу добавьте пудинг и лопаткой перемешайте.

Для приготовления белкового слоя оставшиеся белки взбейте в пену и добавьте сахар и снова взбейте.

На пергаменте раскатайте большую часть темного теста (находящуюся в холодильнике) и поставьте в противень, далее выложите половину сырной массы, порезанную на куски курагу, сверху на сухофрукты половину белков, а затем измельченные грецкие орехи.

Достаньте тесто из морозильной камеры и натрите на грубой терке на площадку.

Запекайте в духовке при температуре 160 градусов 50 – 60 минут. Повторите эту процедуру с остальной частью оставшихся продуктов. У вас должно получиться два сырника.

Мягкое масло взбитое до пиков и соедините с заварным кремом (по одной ложке).

Всыпьте туда измельченный шоколад.

На красивое блюдо выложите один испеченный сырный корж, а сверху почти весь крем (немножко оставьте для боков). Сверху выложите вторую.

Поставьте под пресс несколько минут.

Готовый пляцок полейте растопленным шоколадом и задекорируйте по своему вкусу.

Оставьте пляцок выстояться в холодильнике на 1 ночь.

Приготовьте к чаю десерт без выпекания.