Рецепты Традиционное блюдо на Маковея: готовим шулики так, как их ели наши предки По Admin - 11 августа, 2023 0 56 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Не знаете чем угостить родных по праздникам? Попытайтесь подать легкое печенье с маком и особым соусом, которое готовили еще наши предки. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Шулики, или ломанцы – традиционное блюдо наших предков, которое они подавали на Маковия. Чтобы восстановить древние рецепты и традиции, попробуйте приготовить этот десерт дома для родных и близких. Читайте также Аппетитный куриный шашлык – хит летнего сезона: как его приготовить с овощами Рецепт шуликов (ломанцев) с маком Время: 80 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 250 граммов муки; – 75 граммов сливочного масла; – 100 граммов сахара; – 1 яйцо; – 100 граммов сметаны; – 1 кровати мака; – половина чайной ложки разрыхлителя; – щепотка тмина; – щепотка соли. Для макового соуса: – 100 граммов мака; – 250 граммов молока; – 2 ложки меда; – 1 чайная ложка молотой корицы. Приготовление: Для теста высыпьте в миску муку и добавьте разрыхлитель, щепотку тмина, щепотку соли, мак и 100 граммов сахара. Перемешайте сухие ингредиенты венчиком. Положите в тесто 75 г сливочного масла и перетрите руками до состояния масляной крошки. Затем вбейте в миску яйцо и добавьте сметаны. Замесите тугое тесто. Разогрейте духовку до 185 градусов. Раскатайте тесто между двумя слоями пергамента толщиной примерно 3 миллиметра. Сделайте много проколов вилкой и выпекайте 15 минут в разогретой духовке до золотистого цвета. Для макового соуса в глубокой сковороде соедините мак с молоком. Добавьте мед и корицу. Прогрейте на маленьком огне 7 – 10 минут помешивая. Готовый корж поломайте руками на случайные кусочки, выложите в тарелку и полейте соусом. Сразу подавайте с теплым молоком или чаем. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить сушеные яблоки на зиму. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Абрикосовый пирог по-новому: рецепт французской бабушкиЗабудете о чебуреках: рецепт азербайджанских кутабов с мясом или с сыромБандерики с куриным фаршем: готовим к бульону или супуШоколадное тесто, маковый слой с вишнями и творожная прослойка: приготовьте сырник КоролевскийЭто лучший вкус сезона: рецепт малинового мороженого всего из 4 ингредиентов