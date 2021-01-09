Традиционный подсчёт животных проводит Лондонский зоопарк

И просто хорошие новости в субботу! В лондонском зоопарке начался ежегодный подсчёт животных. На традиционную перепись зверей и птиц у сотрудников учреждения уходит около недели. Новые данные о количестве и разнообразии проживающих в зоопарке животных нужно предоставлять для продления лицензии.

В начале наступившего года учреждение снова закрылось из-за ограничительных мер, введённых в Великобритании в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции. Теперь из-за длительного закрытия доходы учреждения значительно упали, часть средств ушла на природоохранные мероприятия. Поэтому зоопарк проводит кампании по сбору средств.