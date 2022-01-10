Трафик на Крымском мосту в праздники превысил показатель прошлого года

По Крымскому мосту во время новогодних праздников проехало свыше 100 тысяч авто, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».

Новое окно продаж «туристического кешбэка» стартует в январе 2022 года «Почти 109 тысяч автомобилистов воспользовались транспортным переходом через Керченский пролив в период с 30 декабря 2020 года по 9 января 2021 года, что на 6% превышает аналогичные показатели прошлого года», – уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что среднесуточная интенсивность движения в названный период составляла около 10 тысяч авто.