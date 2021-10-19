Трагедия произошла в море у Херсонесского маяка

Смертельная трагедия произошла в акватории Черного моря в районе Херсонесского маяка 17 августа, однако известно о ней стало только сейчас. Подробности расследуют сотрудники транспортной полиции Крыма.

Двое мужчин 1970 и 1954 годов рождения отправились в тот день на подводную охоту в районе Херсонесского маяка примерно в период с 14:00 до 18:00. Как рассказал 67-летний севастополец, с береговой линии они зашли в воду и разошлись в разные стороны, предпочитая охотиться отдельно друг от друга.

Однако, после нескольких погружений на берег вернулся только один из них. Тело второго охотника обнаружили сотрудники МЧС на следующий день в нескольких десятках метров от берега.

«Экспертами установлено, что мужчина скончался от полученных травм головы, предположительно нанесенных винтом маломерного судна. Транспортные полицейские Крыма устанавливают свидетелей и обстоятельства трагедии», – сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Очевидцев происшествия просят рассказать всё, что они видели, позвонив по телефонам: +7 (978) 707-74-35, +7 (999) 461-13-77.