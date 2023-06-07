Трайфл с клубникой: простой рецепт вкуснейшего десерта

Клубника станет отличным акцентом этого десерта.

Трайфл — блюдо английской кухни, представляющее собой десерт из бисквитного теста с заварным кремом, фруктовым соком или желе и взбитыми сливками. Перечисленные ингредиенты, как правило, расположены в трайфле послойно. Поскольку сейчас в разгаре – сезон клубники, то предлагаем приготовить десерт с этой ягодой по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук. Он не только красиво выглядит, но и получается невероятно вкусным.

Трайфл с клубникой

Ингредиенты:

Для бисквита:

мука – 200 гр;

какао – 3 ст. л;

сахар – 170 гр;

сода – 1 ч. л;

соль – щепотка;

вода (кипяток) – 200 мл;

масло – 40 гр;

уксус – 1 ч. л.

Для клубничной начинки:

клубника – 500 гр;

сахар – 3 ст. л;

крахмал кукурузный – 15 гр.

Для крема:

сливочный сыр – 350 гр;

сливки 33% – 400 гр;

сахарная пудра – 90 гр.

Способ приготовления:

Сначала готовим бисквит. В муку добавить какао, соду, соль, перемешать. Отдельно смешать сахар, воду, растительное масло и уксус и влить в сухие ингредиенты, перемешать. Выложить в форму (диаметр 18-20 см), застеленную пергаментом, и выпекать 45 минут при температуре 180 градусов.

Готовый и остывший бисквит разломать на кусочки.

Следующий этап – ягодная начинка. Ягоды порезать или немного поблендерить, добавить сахар и поставить на огонь. Когда сахар растает, добавить крахмал и, перемешивая, довести до загустения. Дать остыть.

Готовим крем. Холодный сливочный сыр, холодные сливки и пудру взбить до густой стабильной массы. Переложить в кондитерский мешок.

Выложить десерт в порционные емкости (в стаканы, креманки, салатные тарелки) слоями: бисквит, ягодная начинка и крем. Делать так поочередно, пока все составляющие не будут использованы. Верх украсить свежей клубникой. При желании можно посыпать десерт тертым шоколадом. Поставить на несколько часов в холодильник.

Ранее Фокус писал, как приготовить ленивые пирожные с клубникой и бисквит.