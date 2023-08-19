Описание приготовления:

Красочным полосатым трайфлам с персиками будут рады и взрослые, и дети! Они получаются очень сочными и вкусными, главное — обязательно дайте им пропитаться на холоде хотя бы 1 час.

Назначение: На полдник / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Фрукты / Персик Блюдо: Десерты / Сладкое / Трайфл

Состав / Ингредиенты:

Персик 3 Штуки

Корж для основы 1 Штука (бисквитный или медовый)

Молоко 300 Миллилитров

Желток 4 Штуки (мелкие)

Сахар 2 Ст. ложки

Мука пшеничная 2 Ст. ложки

Количество порций 2

Калорийность

192 ккал

Калорийность

5 г

Белки

6 г

Жиры

30 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Трайфлы с персиком»

Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко можно использовать любого вида: коровье, козье, кокосовое.

Высыпьте сахар в ковш или кастрюлю с антипригарным дном, добавьте туда же куриные желтки. Если желтки крупные, то добавьте два вместо четырех.

Влейте холодное молоко и всыпьте пшеничную муку. Взбейте все венчиком, чтобы мука не сбилась в комочки. Поместите емкость на плиту, включая умеренный нагрев.

Заварите в течение 10-12 минут заварной крем, помешивая его венчиком. Затем накройте его пищевой пленкой, вынесите на холод и остудите в течение 1 часа. Можно вмешать в крем 40 грамм сливочного масла.

После того, как крем остынет, разломите корж на мелкие кусочки и половину из них всыпьте в креманки или стаканы.

Выложите в каждую емкость по 2-3 ст.л. крема. Промойте и нарежьте персики слайсами, выложите половину на крем. Присыпьте оставшейся крошкой из коржа и снова выложите крем.

Выложите нарезку персиков и поместите трайфлы в холодильник для пропитывания на 1 час.

Спустя указанное время охлажденный десерт можно подавать к столу.