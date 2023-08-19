Описание приготовления:
Красочным полосатым трайфлам с персиками будут рады и взрослые, и дети! Они получаются очень сочными и вкусными, главное — обязательно дайте им пропитаться на холоде хотя бы 1 час.
Назначение: На полдник / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Фрукты / Персик Блюдо: Десерты / Сладкое / Трайфл
Состав / Ингредиенты:
- Персик 3 Штуки
- Корж для основы 1 Штука (бисквитный или медовый)
- Молоко 300 Миллилитров
- Желток 4 Штуки (мелкие)
- Сахар 2 Ст. ложки
- Мука пшеничная 2 Ст. ложки
Количество порций 2
Калорийность
192 ккал
Калорийность
5 г
Белки
6 г
Жиры
30 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Трайфлы с персиком»
Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко можно использовать любого вида: коровье, козье, кокосовое.
Высыпьте сахар в ковш или кастрюлю с антипригарным дном, добавьте туда же куриные желтки. Если желтки крупные, то добавьте два вместо четырех.
Влейте холодное молоко и всыпьте пшеничную муку. Взбейте все венчиком, чтобы мука не сбилась в комочки. Поместите емкость на плиту, включая умеренный нагрев.
Заварите в течение 10-12 минут заварной крем, помешивая его венчиком. Затем накройте его пищевой пленкой, вынесите на холод и остудите в течение 1 часа. Можно вмешать в крем 40 грамм сливочного масла.
После того, как крем остынет, разломите корж на мелкие кусочки и половину из них всыпьте в креманки или стаканы.
Выложите в каждую емкость по 2-3 ст.л. крема. Промойте и нарежьте персики слайсами, выложите половину на крем. Присыпьте оставшейся крошкой из коржа и снова выложите крем.
Выложите нарезку персиков и поместите трайфлы в холодильник для пропитывания на 1 час.
Спустя указанное время охлажденный десерт можно подавать к столу.