В сфере агрономной промышленности и сельскохозяйственной инфраструктуры, и специального транспорта большую популярность обрела косилка на МТЗ. Это массово востребованное оборудование, которое устанавливается на платформу трактора. Если вам нужны качественные косилки на трактор либо другие навесные и прицепные модели, которые обладают превосходной функциональностью и параметрами для разной сферы применения, то рекомендуем перейти в каталог компании ЛБР, где вы можете всё вышеперечисленное приобрести по доступной цене! В каталоге представлены товары от ведущих заводов-изготовителей с/х техники. Например, «Бежецксельмаш», «БобруйскАгроМаш», «Завод Автотехнологий» и другие.

Как правильно выбрать тракторные косилки и на что обращать, в первую очередь, внимание? Мы проконсультировались с менеджерами магазина ЛБР и они нам дали такие советы: обращайте внимание на производительность конкретного агрегата. Чтобы трактор либо другая с/х техника выполняла в полном объеме возложенные на нее задачи, навесное оборудование должно обладать высокой производительностью, надежностью, длительным циклом эксплуатации. Это очевидно! Весомым плюсом навесного оборудования будет его возможность установки на самый популярный на рынке России и СНГ трактор под названием “МТЗ 82”. Тракторные косилки обладают шириной захвата в рабочем положении от 1.65 до 3.2 метров. Выбирая косилки на МТЗ от ведущих производителей, вы сможете срезать любые культуры без повреждения их корневой инфраструктуры (сеяных и естественных культур). Важным пунктом выбора косилки будет еще наличие защитного устройства. Его главная задача — это сохранение лезвий, если трактор наедет на какое-либо препятствие и произойдет столкновение.

Современные тракторные косилки достаточно функциональные, если сравнивать их с советскими. Поэтому настоятельно рекомендуем обновить ваш парк с/х техники и модернизировать ее, чтобы увеличить эффективность сбора культур. Вложения в новые косилки вам быстро отобьются. Это логично! Также современные образцы тракторных косилок сокращают расход топлива за счет низкого потребления мощности.