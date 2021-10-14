Трамвайные пути в Евпатории нуждаются в ремонте и утопают в грязи

Трамвайные пути в Евпатории находятся в плачевном состоянии. Как сообщил глава администрации города Роман Тихончук на совещании по реализации инфраструктурных проектов в Крыму, в ближайшее время они будут капитально отремонтированы.

РОМАН ТИХОНЧУК, глава администрации Евпатории:

«Трамвайные пути у нас 50 лет без капремонта, мы вышли из экспертизы с положительным (заключением) по реконструкции. Мы сейчас аккуратно приведем в порядок, чтобы не задеть шпалы».

Однако глава Крыма Сергей Аксёнов обратил внимание градоначальника на то, что пути нуждаются не только в ремонте, но и в элементарной уборке.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, глава Республики Крым:

«Я приехал, на этот ужас посмотрел в Евпатории, мне стыдно было. Я с людьми останавливался поговорить, но это вообще караул. Одно дело капитальный ремонт, а другое дело – убрать, там рельсов не видно вообще. Ни рельсов, ни шпал не видно – в грязи всё, заросшее травой. Вам кто мешает порядок навести?»

Роман Тихончук заверил Сергея Аксёнова, что уборка на трамвайных путях уже ведётся, однако глава Крыма заявил, что в скором времени ещё раз посетит город и примет кадровые решения, если ситуация не изменится.