Трасса «Таврида» частично перекрыта из-за ДТП с участием фуры

В районе Феодосии на трассе «Таврида» произошло ДТП. В связи с этим было перекрыто движение по направлению к Крымскому мосту, передает пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».

Два человека пострадали в ДТП в Кировском районе Крыма Согласно данным очевидцев, на трассе перевернулась фура, которая полностью перекрыла движение по двум полосам в одном направлении.

«28 апреля 2021 года в 07:20 на 82-м километре автомобильной дороги А-291 Керчь-Симферополь-Севастополь в связи с ДТП перекрыто движение транспорта по направлению в Керчь», — уточнили в сообщении.