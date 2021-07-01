Трасса «Таврида» лишила пять семей подсобных построек

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Пять семей, которые живут в доме №119 по улице Чернореченской, лишатся подсобных построек – землю под ними изымают для строительства 8-го участка трассы «Таврида». Однако выселять их из дома, как боялись люди, не будут. Ситуацию рассказал новостной портал ForPost.

Постановление об изъятии, в том числе и этого участка, приняли на заседании Правительства Севастополя. Вице-губернатор Алексей Парикин при этом заявил, что работа с жителями была проведена.

История, получившая резонанс, началась ещё в 2019 году – тогда люди узнали, что их дом попадает под изъятие. Их обещали переселить, а старый дом, построенный в 1948 году, признали аварийным. Однако позже сообщили, что «произошла ошибка» и что под изъятие попадают лишь хозяйственные постройки и часть придомовой территории.

«Приехала комиссия, акт был составлен о том, что этот дом является аварийным. После этого акта уже задним числом дом был снят с учета многоквартирных домов, чтобы не отвечать за наши жизни, и переведён в частную собственность. Хотя это незаконно — одна из квартир дома находится в собственности государства, она не приватизирована. Есть квитанции ЖЭКа, они задним числом сняли с учета», – описывала ситуацию одна из жительниц дома.

Весной 2021 года на доме появились красные метки. Люди снова заподозрили, что снесут не только девять хозяйственных построек, но и сам дом. Более того – жильцы утверждают, что забор сломали без предупреждений.

Однако в Департаменте транспорта заявили, что дом изымать не будет – только вспомогательные постройки. Сумма компенсации будет определена экспертизой и жители вправе оспорить её в суде до сноса. Который начался еще в апреле.

После принятия постановления, в котором нет перечня строений, подлежащих уничтожению, в Департаменте по имущественным и земельным отношениям и в Департамента транспорта ещё раз подтвердили, что дом сносить не будут.

Вопрос, почему дом оказался снят с учета многоквартирных, и в связи с этим потерял статус аварийного, остаётся открытым.