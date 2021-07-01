Трасса «Таврида» лишила пять семей подсобных построек

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Фото: sev.tv

Пять семей, которые живут в доме №119 по улице Чернореченской, лишатся подсобных построек – землю под ними изымают для строительства 8-го участка трассы «Таврида». Однако выселять их из дома, как боялись люди, не будут. Ситуацию рассказал новостной портал ForPost.

Постановление об изъятии, в том числе и этого участка, приняли на заседании Правительства Севастополя. Вице-губернатор Алексей Парикин при этом заявил, что работа с жителями была проведена.

История, получившая резонанс, началась ещё в 2019 году – тогда люди узнали, что их дом попадает под изъятие. Их обещали переселить, а старый дом, построенный в 1948 году, признали аварийным. Однако позже сообщили, что «произошла ошибка» и что под изъятие попадают лишь хозяйственные постройки и часть придомовой территории.

«Приехала комиссия, акт был составлен о том, что этот дом является аварийным. После этого акта уже задним числом дом был снят с учета многоквартирных домов, чтобы не отвечать за наши жизни, и переведён в частную собственность. Хотя это незаконно — одна из квартир дома находится в собственности государства, она не приватизирована. Есть квитанции ЖЭКа, они задним числом сняли с учета», – описывала ситуацию одна из жительниц дома.

Трасса «Таврида» лишила пять семей подсобных построек

Весной 2021 года на доме появились красные метки. Люди снова заподозрили, что снесут не только девять хозяйственных построек, но и сам дом. Более того – жильцы утверждают, что забор сломали без предупреждений.

Однако в Департаменте транспорта заявили, что дом изымать не будет – только вспомогательные постройки. Сумма компенсации будет определена экспертизой и жители вправе оспорить её в суде до сноса. Который начался еще в апреле.

Трасса «Таврида» лишила пять семей подсобных построек

После принятия постановления, в котором нет перечня строений, подлежащих уничтожению, в Департаменте по имущественным и земельным отношениям и в Департамента транспорта ещё раз подтвердили, что дом сносить не будут.

Вопрос, почему дом оказался снят с учета многоквартирных, и в связи с этим потерял статус аварийного, остаётся открытым. 

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