Травматическое оружие и патроны нашли у ехавшего из Крыма жителя Кубани

У ехавшего из Крыма жителя Кубани нашли и изъяли травматическое оружие, передает пресс-служба краснодарского филиала управления ведомственной охраны минтранса РФ.

Трамвай попал в автомобильную аварию в центре Евпатории «Стрелки команды «Таврида» Краснодарского филиала ФГУП «УВО минтранса России» предотвратили провоз травматического пистолета («ИЖ-79-9т»). Оружие было обнаружено при досмотре легкового автомобиля жителя Кубани», – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, сотрудники охраны обнаружили 18 патронов к пистолету. Разрешающих документов на право ношения пистолета обнаружено не было.