Травматолог КФУ предложил способы сокращения травматизма в Крыму летом

Модульные медицинские пункты и «мобильные фельдшера» должны стать способом профилактики травматизма в период курортного сезона в Крыму, считает заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Медицинской академии КФУ Сергей Куценко, передает пресс-служба вуза.

Эксперт КФУ рассказала о пользе морского отдыха По словам профессора, больше всего травм летом на полуострове происходит в результате ДТП, что связано с увеличением плотности движения автомобилей и пренебрежением правилами дорожного движения.

«Печально то, что в такие происшествия часто попадают семьи, выбравшиеся отдохнуть в Крым. После прибытия скорой помощи взрослых направляют в одну больницу, а детей – в другую. Такое разделение привносит дополнительный стресс для пострадавших, особенно если дети маленькие. На втором и третьем местах после ДТП идёт туристический (горы, леса) и курортный (пляжи, пляжная зона) травматизм. В обоих случаях причиной становится скользкая и неудобная обувь», – рассказал Сергей Куценко.