Травму головы получил подросток после прыжка с батута в Севастополе

В Севастополе подросток получил травму головы после прыжка с незакрепленного батута, передает Крыминформ, ссылаясь на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по РК и Севастополю Ольгу Постнову.

Спасатели эвакуировали автомобиль «скорой помощи» под Бахчисараем «Компания школьников в возрасте 12 лет купалась на пляже. Один из мальчиков взобрался на надувную горку, которая была надута, спущена на воду, но не введена в эксплуатацию. Во время прыжка подросток ударился о пирс, получив незначительную травму головы. Он был доставлен в больницу, где ему обработали рану, после чего мальчик был отпущен домой», – сообщила Постнова.

Проводится проверка по факту произошедшего.