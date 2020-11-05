Трехметровый памятник Ивану Айвазовскому установят в аэропорту Симферополь

Торжественное открытие памятника великому художнику-маринисту Ивану Константиновичу Айвазовскому состоится в международном аэропорту «Симферополь» 9 ноября, передает пресс-служба возлдушной гавани.

С 25 октября аэропорт «Симферополь» переходит на осенне-зимнее расписание Скульптурная композиция весом более четырех тонн и высотой вместе с постаментом и основанием около 3,5 метров изготовлена автором памятника «Вежливым людям» в Симферополе и князю Владимиру в Москве — народным художником России, академиком, профессором Салаватом Щербаковым.

Монумент передан в дар руководителем проекта «Аллея российской славы» Михаилом Сердюковым в честь присвоения аэропорту Симферополь имени Ивана Айвазовского.