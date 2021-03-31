Трейдинг. Инновации. Надежность

5 необходимых качеств успешного фрилансера

Удаленная работа сейчас пользуется огромной востребованностью. Фриланс — является одной из разновидностей современной удаленной работы.

Кто такие фрилансеры? Это люди, которые работают не выходя из дома, через интернет. Как правило, они выполняют какую-то работу через интернет, и получают за это деньги. Они работают на себя и вынуждены сами планировать свой рабочий график.

Сегодня большой популярностью пользуется майнинг ферма. Решив попробовать себя заработке на криптовалюте, необходимо знать, какими необходимыми навыками должен обладать сотрудник работающий удаленно. Более детально на сайте gerchik.

Ниже приведены 5 наиболее важных качеств фрилансера:

1. Самодисциплина

Самое важное качество успешного фрилансера. Домашняя обстановка и отсутствие начальства, расслабляют, отвлекают от работы.

Хочется, и поспать подольше, и почитать, что написали друзья в социальных сетях. На эти пустые занятия тратится уйма времени. И в конце своего рабочего дня фрилансер внезапно обнаруживает, что не сделал и половины того, чтобы мог бы сделать.

Успешный фрилансер должен научиться правильно и грамотно планировать свое рабочее время. Составить свой индивидуальный рабочий график и четко следовать ему. Уметь настраиваться на работу и перестать отвлекаться на посторонние вещи.

2. Настрой на работу

Второе важное качество, это умение быстро настроиться на работу. Главный враг удаленного работника, который сильно влияет на его продуктивность — лень. Трудно настроиться на работу, когда тело обуревает лень. Далеко не каждому фрилансеру по силам справиться с этой проблемой.

Нужна постоянная само мотивация на работу.

Учитесь бороться с ленью, составляйте четкий план ваших действий. Сразу после пробуждения — занимайтесь аутотренингом. Убеждайте себя, что ваш день пройдет отлично.

3. Ответственность, надежность, исполнительность

Такие качества, как надежность, ответственность, исполнительность, просто необходимы каждому фрилансеру. Заказчики, люди, которые предоставляют фрилансеру работу, ценят именно эти качества.

Если у вас их еще нет или они слабо развиты, то обязательно начните их развивать. Иначе, востребованным и высокооплачиваемым специалистом вам не быть.

4. Самообразование

Занимайтесь постоянно улучшением своих навыков. Изучайте, что-то новое. Расширяйте список предоставляемых вами услуг. Старайтесь быть специалистом в разных темах, это позволит вам стать действительно востребованным и хорошо оплачиваемым специалистом.

5. Вырабатывайте стрессоустойчивость

Как и в обычной жизни, в интернете много грубых, невоспитанных и неадекватных людей. Вполне может случиться, что вам попадется именно такой заказчик.

Многие начинающие интернет работники, совершают ошибку на этом этапе. Если заказчик грубит, ведет себя по-хамски, начинают в ответ делать те же самые действия. В итоге, куча потраченного впустую времени, расшатанные нервы, взаимные обиды. Если вы работаете через биржу, возможны какие-то гадости со стороны заказчика — отрицательный отзыв, занесение в черный список. Или даже письмо администрации с просьбой заблокировать ваш аккаунт на бирже.

Поэтому старайтесь вырабатывать в себе стрессоустойчивость и не обращать внимания на таких людей.