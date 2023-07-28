Рецепты Трендовый рецепт: как приготовить коктейль в стиле Барби По Admin - 28 июля, 2023 0 43 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Стиль Барби стал новым трендом сезона. Не станут исключением и коктейли, которые обязательно следует приготовить этим летом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Розовый – это отличный цвет мира Барби. Питательный и вкусный коктейль в этом стиле понравится всем. Интересно Вкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина Рецепт коктейля Барби Время: 10 минут Порций: 4 Вкус мира Барби/ Фото kingaparuzel Ингредиенты: – 1 вареная свекла; – 1 стакан клубники; – 1 банан; – пол стакана йогурта; – 1 чайная ложка сахара или меда; – молоко – по желанию. Приготовление: Свеклу очистите и нарежьте на случайные кусочки. От помытой клубники отсоедините плодоножку. Банан нарежьте на кружочки. Смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной смеси. Если коктейль получился слишком густым по вашему вкусу, добавьте молока (можно растительного). Если вы готовитесь к праздникам, обязательно попробуйте рецепт этой наливки. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Сладкая и пьянка: простой рецепт вишневой наливки к праздникуДля тех, кто любит вкусно поесть: кабачки на зиму – необычные рецептыЛетний зеленый борщ со шпинатом: идеальный рецепт в жаруЛетний торт «Арбуз» – идеальный десерт к празднику Петра и ПавлаЗабудете о чебуреках: рецепт азербайджанских кутабов с мясом или с сыром