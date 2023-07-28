Трендовый рецепт: как приготовить коктейль в стиле Барби

Стиль Барби стал новым трендом сезона. Не станут исключением и коктейли, которые обязательно следует приготовить этим летом.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Розовый – это отличный цвет мира Барби. Питательный и вкусный коктейль в этом стиле понравится всем.

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Рецепт коктейля Барби

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Вкус мира Барби/ Фото kingaparuzel

Ингредиенты:

– 1 вареная свекла;

– 1 стакан клубники;

– 1 банан;

– пол стакана йогурта;

– 1 чайная ложка сахара или меда;

– молоко – по желанию.

Приготовление:

Свеклу очистите и нарежьте на случайные кусочки.

От помытой клубники отсоедините плодоножку.

Банан нарежьте на кружочки.

Смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной смеси.

Если коктейль получился слишком густым по вашему вкусу, добавьте молока (можно растительного).

Если вы готовитесь к праздникам, обязательно попробуйте рецепт этой наливки.