Трещины в подпорной стене на площади Восставших прикрыли цементом

Вместо укрепления фундамента и каменной кладки – прикрыли цементом. Подпорную стену возле здания Управления МВД России по Севастополю ремонтируют без согласования с Департаментом архитектуры и градостроительства регионального Правительства. Об этом телеканалу «НТС» сообщил депутат местного Законодательного собрания Вячеслав Горелов.

Напомним, в начале ноября на площади Восставших у здания Управления МВД России по Севастополю была вырублена аллея хвойных деревьев. За сохранность абсолютно здоровых насаждений боролись парламентарии, но добиться диалога и вынести вопрос на обсуждение с общественностью так и не удалось.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «В Законодательном собрании города Севастополя было совещание, инициатором этого совещания был руководитель УМВД России по Севастополю. Мы просили его оставить пять деревьев, которые находились в хорошем состоянии. Тогда же, во время этого совещания, зашёл разговор о состоянии подпорной стенки. Руководитель ведомства сообщил о том, что подпорная стенка находится в аварийном состоянии, и необходимо её ремонтировать. Тогда, на этом совещании, я попросил руководителя УМВД России по Севастополю согласовать проект ремонта этой подпорной стены с архитектурно-художественным советом».

Проект ремонта подпорной стены не был рассмотрен архитектурно-художественным советом, отметил Вячеслав Горелов, однако каменную кладку рабочие замазали цементом с перспективой облицовки.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «То есть, по сути дела, обещание, которое было дано руководителем УМВД по каким-то причинам оказалось не выполненным. Наверное, руководитель УМВД знал о том, что у нас в Севастополе подпорные стенки – это одна из болевых точек, и мы неоднократно говорили о том, что в приказ Министерства культуры РФ необходимо внести изменения, в соответствии с которыми эти стенки получили бы охранный статус».

Вячеслав Горелов назвал ещё одну причину, вызывающую беспокойство при косметическом ремонте аварийной подпорной стены.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Ведь если эта стена находилась в аварийном состоянии, как говорил руководитель УМВД, и он беспокоился о безопасности и здоровье граждан, то тогда возникает вопрос: разве можно её так ремонтировать? Тогда как необходимо её разобрать, устранить причины, которые привели к появлению трещин, и уже после этого складывать заново, а не замазывать эти трещины цементом и не делать внешнюю облицовку».