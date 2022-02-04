Треть коллектива скорой помощи Севастополя возмущена невыплатой премии

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Около ста сотрудников скорой помощи в Севастополе не получили премию. Как рассказал работник этого учреждения Олег Лисичкин новостному изданию ForPost, в администрации «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» объяснили решение так: премию не получили те, кто за прошлый год побывал на больничном более одного раза.

По словам Олега Лисичкина, за весьма насыщенный работой 2021 год сотрудники скорой помощи получили премию в размере от 6 до 16 тысяч рублей, водители – 5 тысяч рублей. Мужчина утверждает: объяснение руководства учреждения по поводу того, почему часть работников не получила дополнительную выплату не выдерживают критики.

«Что это за условие такое, что если ты был на больничном, то тебе премия не положена? Я как должен был — с вирусом договориться? У нас люди с аппендицитом лежали, на операциях были — разные ситуации были», — подчеркивает Олег Лисичкин.

Медработник уточнил: в положении о премировании сотрудников нет пункта о больничных, поэтому их количество не может быть аргументом при отказе. И в Севздраве этот факт подтвердили. Зато, как пишет ForPost, в регламентирующем назначение премий документе описан порядок принятия подобных решений. В частности, в состав комиссии должен входить представитель профсоюза. Однако, по информации Олега Лисичкина, никто из членов профессиональных объединений привлечен к этому не был.

Как отметил обратившийся в новостное издание мужчина, за 13 лет работы в медицинской сфере он неоднократно защищал права и интересы своих коллег: просил компенсировать затраты на аренду жилья для приезжих работников или оплатить переквалификацию сотрудников. Даже стал председателем независимого профсоюза. Однако сам он в этот раз на премию не рассчитывал из-за нарушения – в августе 2021 года фельдшер на 17 минут опоздал на работу и получил за это выговор. Но, по мнению медработника, несправедливости подверглись коллеги. Это и привело к написанию возмущенного поста в соцсетях.

Собеседник ForPost отметил, что часть коллектива скорой помощи сейчас – в подавленном состоянии. Люди, которые ежедневно работают на пределе возможностей, рассчитывали на эти, пускай и не самые большие, деньги.

«Девушки плачут, мужчины расстроены, говорят: «Я работал год на полторы ставки, я трудился за двоих. Мне очень обидно». У людей ипотеки, у людей кредиты, у людей дети, а им ничего не заплатили», — подчеркнул фельдшер.

В пресс-службе Департамента здравоохранения прокомментировали ситуацию так: премирование работников скорой помощи осуществляется по итогам успешной и эффективной работы за год на основании индивидуальной оценки труда и личного вклада в обеспечение выполнения учреждением уставных задач.

«Премирование работников по результатам их труда есть право, а не обязанность работодателя и зависит от трудозатрат и качества труда работников, наличия экономии фонда оплаты труда и прочих факторов, которые могут оказать влияние на сам факт и размер премирования», — сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, при распределении премий учитывалось количество вызовов, на которые выезжали сотрудники за год, оперативное время нахождения у пациента и другие показатели. В Севздраве уточнили, что больничные не являются основанием для выплаты или невыплаты премий сотрудникам.

Всего по итогам 2021 года премии получили 349 работников скорой помощи. Медицинский сотрудник, написавший пост в социальной сети, за прошедший год получил два дисциплинарных взыскания, в связи с чем премия ему выплачена не была.