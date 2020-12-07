Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Третьи сутки подряд Крым устанавливает антирекорд по числу заражённых коронавирусом. 271 новый случай зарегистрирован в соседней Республике за минувшие сутки, о чём на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил руководитель региона Сергей Аксёнов.

«231 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 40 – среди контактных по ранее зарегистрированным», – написал глава Крыма.

Всего с начала года коронавирус в соседнем субъекте Федерации подтверждён у 17 109 человек. Выздоровевших за весь период – 12 852. Общее число летальных исходов достигло 334 – за 6 декабря там зарегистрировано 6 смертей пациентов с COVID-19, о чём сообщило региональное Министерство здравоохранения.