Три автомобиля столкнулись на трассе Ялта-Севастополь

На трассе Ялта-Севастополь столкнулись три автомобиля, в результате чего один человек получил травмы, передает пресс-служба республиканского главка МВД.

Четверо попали в больницу после столкновения фуры и легкого авто под Керчью Авария произошла накануне днем в районе поселка Гаспра. Согласно предварительным данным, водитель авто SsangYong на перекрестке неравнозначных дорог при повороте не уступил дорогу Kia Ceed, который двигался по главной дороге. После столкновения автомобиль марки Kia продолжил движенгие и осуществил наезд на автомобиль Lada Largus, который двигался в попутном направлении.

«В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Kia», — рассказали в ведомстве.