Три человека пострадали в результате ДТП под Симферополем

Три человека пострадали в ДТП с участием трех авто в Симферопольском районе полуострова, передает пресс-служба республиканского главка МВД.

Прокуратура Крыма держит на контроле проверку по ДТП с пострадавшими детьми ДТП произошло на автодороге Симферополь-Ялта в районе села Лозовое во вторник днем.

Согласно предварительной информации, водитель авто Nissan выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Opel. Затем авто Opel столкнулся с движущимся сзади грузовиком Mercedes.