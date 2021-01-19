Три человека пострадали в столкновении «скорой» и легкового авто под Ялтой

Под Ялтой произошло ДТП с участием «скорой» и легкового авто, в результате которого пострадали три человека. Об этом пресс-служба Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи рассказала в своем Telegram-канале.

Семь автомобилей толкнулись под Феодосией из-за заноса грузового авто ДТП произошло во вторник около поселка Кореиз.

«Произошло ДТП с участием легкового автомобиля Skoda и автомобиля скорой медицинской помощи. В результате столкновения пострадали три человека, двое из которых – сотрудники СМП», – уточнили в сообщении.