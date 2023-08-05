Рецепты Три десерта на лето без выпечки – самые вкусные рецепты на каждые выходные По Admin - 5 августа, 2023 0 54 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Летом всегда хочется сладенького со свежими фруктами и легким основанием: кремообразный или желе. Преимущественно это холодные сырники, желейные десерты, как кота или «Битое стекло». ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подобрал три самых популярных рецепта десертов без выпечки, которые вы с легкостью можете приготовить дома. Для этого вам не нужно включать духовку, всю работу сделает холодильник. Читайте также Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и творогом Рецепт торта «Битое стекло» с печеньем Время: 3 часа Порции: 6 Ингредиенты: – 2 пачки сметаны; – 80 граммов сахарной пудры; – 2 пачки шоколадного крекера; – 1 пачка сливочного крекера; – 5 разноцветных желе; – 2 банана; – 1 апельсин. Приготовление: Тщательно сбиваем жирную сметану с сахарной пудрой до однородной массы. Приготовьте желе согласно инструкции на пачке, четыре из них поставьте застывать в прохладное место (холодильник), а одну оставьте в жидком состоянии. Торт с желе / Фото amandas cookin Смешиваем ее со сметаной и выливаем массу в глубокую миску. Измельчаем до сметаны крекер, нарезаем банан и апельсин кусочками. Смешиваем все ингредиенты в одну массу, лучше всего руками. Желе нарезаем кубиками, добавляем в сладкую массу и перемешиваем. Выкладываем сливочную массу с желе и фруктами в тортовницу и отправляем в холодильник до застывания. Приятного аппетита! Сливочный торт с малиной Время: 6 – 8 часов Порции: 6 Ингредиенты: – 400 граммов малины; – 1 пакетик малинового желе; – 500 миллилитров сливок жирностью от 30 – 33%; – 2 – 3 столовые ложки сахарной пудры; – 1 столовая ложка желатина. Приготовление: Выбираем две формы: большую и меньшую. На дно меньшей выкладываем слой пищевой пленки. Сверху – малину. Готовим малиновое желе согласно инструкции на упаковке. Выливаем его сверху на малину так, чтобы он покрывал ее целиком. Отправляем все в холодильник, охлаждаться и загустеть на 2 часа. Через отведенное время готовим сливочный слой. Взбиваем сливки с сахарной пудрой до пышности. Добавляем к желатину 80 миллилитров воды, чтобы он набух. Добавляем желатин к сливкам и перемешиваем. Достаем из холодильника малиновое желе, переворачиваем его и перекладываем в большую форму для торта. Сверху выливаем сливочную массу и разравниваем ложкой. Отправляем торт в холодильник на несколько часов. Готовый торт украшаем и подаем на стол. Приятного аппетита! Рецепт фруктового чизкейка Время: 5 часов Порции: 6 Ингредиенты: – 300 граммов песочного печенья – 150 граммов сливочного масла; – 500 граммов крем-сыра; – 250 граммов сливок от 20% жирности; – 20 граммов желатина + 100 граммов воды; – 120 граммов сахарной пудры; – ванильный ароматизатор; – 500 грамм клубники, персиков, голубики на выбор; – 1 пакет клубничного желе. Приготовление: ️Печенье измельчаем в крошку и соединяем с растопленным маслом, выкладываем в форму, застеленную пергаментом, бортики смазываем каплей масла, формируем лепешку кладем в холодильник. Желатин заливаем холодной водой. Чизкейк / Фото home baking ️Соединяем крем-сыр, сливки, сахарную пудру, ваниль и растопленный желатин (подогреваем его в микроволновке), и взбиваем блендером или смешиваем все вместе венчиком. Выливаем творожную массу на лепешку, кладем в холодильник. Желе разводим в 300 граммов горячей воды, охлаждаем до комнатной температуры. На холодный торт выкладываем очищенную вымытую клубнику и сверху заливаем (постепенно) желе каждый раз охлаждая. Охлаждаем чизкейк еще 4 часа. Приятного аппетита! Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить черничные оладьи на завтрак. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Десерт без выпечки – готовим битое стеклоРецепты проверены временем: как закрутить огурцы на зиму, чтобы было вкусноРецепт кабачковой икры, как из магазинаТак необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешниБез лишних калорий – рецепт куриного ролла в лаваше