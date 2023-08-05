Три десерта на лето без выпечки – самые вкусные рецепты на каждые выходные

Летом всегда хочется сладенького со свежими фруктами и легким основанием: кремообразный или желе. Преимущественно это холодные сырники, желейные десерты, как кота или «Битое стекло». ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подобрал три самых популярных рецепта десертов без выпечки, которые вы с легкостью можете приготовить дома. Для этого вам не нужно включать духовку, всю работу сделает холодильник. Читайте также Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и творогом Рецепт торта «Битое стекло» с печеньем Время: 3 часа

3 часа Порции: 6 Ингредиенты:

– 2 пачки сметаны;

– 80 граммов сахарной пудры;

– 2 пачки шоколадного крекера;

– 1 пачка сливочного крекера;

– 5 разноцветных желе;

– 2 банана;

– 1 апельсин. Приготовление: Тщательно сбиваем жирную сметану с сахарной пудрой до однородной массы.

Приготовьте желе согласно инструкции на пачке, четыре из них поставьте застывать в прохладное место (холодильник), а одну оставьте в жидком состоянии.

Торт с желе / Фото amandas cookin Смешиваем ее со сметаной и выливаем массу в глубокую миску.

Измельчаем до сметаны крекер, нарезаем банан и апельсин кусочками.

Смешиваем все ингредиенты в одну массу, лучше всего руками.

Желе нарезаем кубиками, добавляем в сладкую массу и перемешиваем. Выкладываем сливочную массу с желе и фруктами в тортовницу и отправляем в холодильник до застывания. Приятного аппетита! Сливочный торт с малиной Время: 6 – 8 часов

6 – 8 часов Порции: 6 Ингредиенты:

– 400 граммов малины;

– 1 пакетик малинового желе;

– 500 миллилитров сливок жирностью от 30 – 33%;

– 2 – 3 столовые ложки сахарной пудры;

– 1 столовая ложка желатина. Приготовление: Выбираем две формы: большую и меньшую. На дно меньшей выкладываем слой пищевой пленки. Сверху – малину.

Готовим малиновое желе согласно инструкции на упаковке. Выливаем его сверху на малину так, чтобы он покрывал ее целиком.

Отправляем все в холодильник, охлаждаться и загустеть на 2 часа.

Через отведенное время готовим сливочный слой. Взбиваем сливки с сахарной пудрой до пышности.

Добавляем к желатину 80 миллилитров воды, чтобы он набух.

Добавляем желатин к сливкам и перемешиваем.

Достаем из холодильника малиновое желе, переворачиваем его и перекладываем в большую форму для торта.

Сверху выливаем сливочную массу и разравниваем ложкой.

Отправляем торт в холодильник на несколько часов.

Готовый торт украшаем и подаем на стол. Приятного аппетита! Рецепт фруктового чизкейка Время: 5 часов

5 часов Порции: 6 Ингредиенты:

– 300 граммов песочного печенья

– 150 граммов сливочного масла;

– 500 граммов крем-сыра;

– 250 граммов сливок от 20% жирности;

– 20 граммов желатина + 100 граммов воды;

– 120 граммов сахарной пудры;

– ванильный ароматизатор;

– 500 грамм клубники, персиков, голубики на выбор;

– 1 пакет клубничного желе. Приготовление: ️Печенье измельчаем в крошку и соединяем с растопленным маслом, выкладываем в форму, застеленную пергаментом, бортики смазываем каплей масла, формируем лепешку кладем в холодильник.

Желатин заливаем холодной водой.

Чизкейк / Фото home baking ️Соединяем крем-сыр, сливки, сахарную пудру, ваниль и растопленный желатин (подогреваем его в микроволновке), и взбиваем блендером или смешиваем все вместе венчиком.

Выливаем творожную массу на лепешку, кладем в холодильник.

Желе разводим в 300 граммов горячей воды, охлаждаем до комнатной температуры.

На холодный торт выкладываем очищенную вымытую клубнику и сверху заливаем (постепенно) желе каждый раз охлаждая.

Охлаждаем чизкейк еще 4 часа. Приятного аппетита! Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить черничные оладьи на завтрак. На Перекоп.инфо можно прочитать про: Десерт без выпечки – готовим битое стекло

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