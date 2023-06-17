Рецепты Три холодных супа на лето – пальчики оближете По Admin - 17 июня, 2023 0 42 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp В жаркое летнее время не хочется горячих блюд из духовки или приготовленных на сковородке. Хочется чего-то холодного, но сытного. У нас есть несколько вариантов холодных супов по выбору. 24 канал подготовил три рецепта холодных летних супов, которые точно придутся по вкусу даже самым требовательным гурманам. Томатный гаспачо, овощной вишисуаз и всем знакомая окрошка на кефире – выбирайте свой суп или готовьте все три. Читайте также Вкусный выбор для маленьких гурманов: почему куриные голени так нравятся детям Рецепт холодного супа гаспачо Время: 4 часа Порции: 6 Ингредиенты: – 5 – 6 томатов; – 1 болгарский перец; – ¼ красного лука; – 3 огурца; – 40 – 50 граммов тостового хлеба; – 3 столовые ложки оливкового масла; – 1 – 2 зубчика чеснока; – соль; – перец чили; – сахар; – лимонный сок. Приготовление: Разогреваем духовку до 200 градусов. Запекаем в духовке болгарский перец в течение 15 – 20 минут. Снимаем с него шкурку и нарезаем небольшими кусочками. Бланшируем помидоры, снимаем с них корку и чистим от семян. Мякоть нарезаем мелкими кусочками. Огурцы нарезаем кусочками. Гаспачо / Фото All recipes Чистим лук и чеснок от шелухи, из перца чили удаляем семена. Смешиваем все подготовленные овощи, добавляем хлеб и перебиваем все эти ингредиенты в блендере до однородной массы. Добавляем в суп специй, поливаем оливковым маслом и даем немного лимонного сока. Отправьте гаспачо в холодильник на несколько часов. Приятного аппетита! Американский суп Вишисуаз Время: 40 минут Порции: 6 Ингредиенты: – 500 граммов лука-порея; – 500 граммов картофеля; – 1 репчатая луковица; – 50 граммов зеленого лука; – 1 литр куриного бульона; – 100 граммов сливочного масла; – соль; – 200 граммов сливок; – молотый черный перец. Приготовление: Растапливаем сливочное масло в глубокой кастрюле. Мелко нарезаем лук и обжариваем его до румяности. Нарезаем лук-порей и обжариваем на сливочном масле до золотистого цвета. Вливаем бульон в лук и добавляем нарезанный кубиками картофель. Вишисуаз / Фото Taste table Заправляем суп специями и варим 30 минут. Соединяем суп со сливками и перебиваем его блендером в пюре. Для особо нежной консистенции супа перетираем обжаренные овощи через мелкое сито. Перед подачей на стол посыпаем его мелко нарезанным зеленым луком и охлаждаем. Приятного аппетита! Рецепт окрошки на кефире Время: 30 минут Порции: 6 Ингредиенты: – кефир; – пучок зеленого лука; – 2 картофеля; – 400 граммов куриной грудки; – 2 огурца; – бальзамический уксус; – 5 – 6 штук редиса; – 2 куриных яйца; – пучок укропа; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Тщательно моем куриную грудку, отвариваем ее до готовности в подсоленной воде со специями (лавровый лист, перец). Яйца отвариваем в подсоленной воде 7-8 минут до готовности. Также отвариваем картофель, охлаждаем и нарезаем кусочками. Окрошка / Фото Cook me Мелко нарезаем редиску, огурец, зелень и выкладываем в глубокую салатницу. Охлаждаем куриную грудку, нарезаем мелкими кусочками и добавляем в салатницу. Очищаем отварные яйца от скорлупы, нарезаем мелкими кусочками и добавляем к другим ингредиентам. Сдабриваем блюдо специями, поливаем кефиром. По желанию можно добавить газировку и уксус. Перед подачей окрошки на стол посыпьте укропом. Приятного аппетита! Понравились ли рецепты холодных супов? Попробуйте также приготовить летнее клубничное мороженое из клубники по нашему. рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Прозрачный студень без лишних трудностей – теперь и вы будете знать этот секретМочи – готовим любимый японский десертБлюда на Троицу 2023 – готовое меню с рецептамиУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьКак приготовить сырники с ягодами: что сделает вкус нежным, а текстуру шелковистой