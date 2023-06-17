Три холодных супа на лето – пальчики оближете

В жаркое летнее время не хочется горячих блюд из духовки или приготовленных на сковородке. Хочется чего-то холодного, но сытного. У нас есть несколько вариантов холодных супов по выбору.

24 канал подготовил три рецепта холодных летних супов, которые точно придутся по вкусу даже самым требовательным гурманам. Томатный гаспачо, овощной вишисуаз и всем знакомая окрошка на кефире – выбирайте свой суп или готовьте все три.

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Рецепт холодного супа гаспачо

Время: 4 часа

4 часа Порции: 6

Ингредиенты:

– 5 – 6 томатов;

– 1 болгарский перец;

– ¼ красного лука;

– 3 огурца;

– 40 – 50 граммов тостового хлеба;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– соль;

– перец чили;

– сахар;

– лимонный сок.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 200 градусов. Запекаем в духовке болгарский перец в течение 15 – 20 минут. Снимаем с него шкурку и нарезаем небольшими кусочками.

Бланшируем помидоры, снимаем с них корку и чистим от семян. Мякоть нарезаем мелкими кусочками.

Огурцы нарезаем кусочками.

Гаспачо / Фото All recipes

Чистим лук и чеснок от шелухи, из перца чили удаляем семена.

Смешиваем все подготовленные овощи, добавляем хлеб и перебиваем все эти ингредиенты в блендере до однородной массы.

Добавляем в суп специй, поливаем оливковым маслом и даем немного лимонного сока.

Отправьте гаспачо в холодильник на несколько часов.

Приятного аппетита!

Американский суп Вишисуаз

Время: 40 минут

40 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов лука-порея;

– 500 граммов картофеля;

– 1 репчатая луковица;

– 50 граммов зеленого лука;

– 1 литр куриного бульона;

– 100 граммов сливочного масла;

– соль;

– 200 граммов сливок;

– молотый черный перец.

Приготовление:

Растапливаем сливочное масло в глубокой кастрюле. Мелко нарезаем лук и обжариваем его до румяности.

Нарезаем лук-порей и обжариваем на сливочном масле до золотистого цвета.

Вливаем бульон в лук и добавляем нарезанный кубиками картофель.

Вишисуаз / Фото Taste table

Заправляем суп специями и варим 30 минут.

Соединяем суп со сливками и перебиваем его блендером в пюре. Для особо нежной консистенции супа перетираем обжаренные овощи через мелкое сито.

Перед подачей на стол посыпаем его мелко нарезанным зеленым луком и охлаждаем.

Приятного аппетита!

Рецепт окрошки на кефире

Время: 30 минут

30 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– кефир;

– пучок зеленого лука;

– 2 картофеля;

– 400 граммов куриной грудки;

– 2 огурца;

– бальзамический уксус;

– 5 – 6 штук редиса;

– 2 куриных яйца;

– пучок укропа;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно моем куриную грудку, отвариваем ее до готовности в подсоленной воде со специями (лавровый лист, перец).

Яйца отвариваем в подсоленной воде 7-8 минут до готовности. Также отвариваем картофель, охлаждаем и нарезаем кусочками.

Окрошка / Фото Cook me

Мелко нарезаем редиску, огурец, зелень и выкладываем в глубокую салатницу.

Охлаждаем куриную грудку, нарезаем мелкими кусочками и добавляем в салатницу.

Очищаем отварные яйца от скорлупы, нарезаем мелкими кусочками и добавляем к другим ингредиентам.

Сдабриваем блюдо специями, поливаем кефиром. По желанию можно добавить газировку и уксус. Перед подачей окрошки на стол посыпьте укропом.

Приятного аппетита!

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