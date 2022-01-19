Три женщины заблудились в метель на Чатыр-Даге

В районе «Ишачьей тропы» на горе Чатыр-Даг заблудились три женщины, спасатели и спелеологи пришли на помощь, передает пресс-служба крымского МЧС.

В крымских горах застрял в снежном заносе автомобиль с людьми Инцидент произошел накануне вечером, когда на горном массиве фиксировались сложные метеоусловия.

В сообщении уточнили, что заблудились женщины в возрасте 60-63 лет и связи с ними не было. На поиск выехали пять спасателей на двух автомобилях повышенной проходимости, а также в пешем порядке выдвинулся работник Центра спелеотуризма.