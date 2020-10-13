Три жителя Ялты сбывали «паленую» чачу и вино

В отношении троих жителей Ялты возбуждено уголовное дело за производство и сбыт алкогольного суррогата, передает пресс-служба Следкома РФ по республике.

Крымчане заработали два миллиона рублей на продаже некачественного алкоголя В сообщении сказано, что двое мужчин и женщина в начале прошлого года организовали нелегальный бизнес по изготовлению и продаже суррогатной алкогольной продукции.

«Поддельные напитки под видом чачи и вина изготавливались и разливались в тары в жилых квартирах, склад готовой продукции размещался в арендованном помещении на центральном рынке Ялты», — уточнили в пресс-службе.