Три крымчанина организовали в Симферополе незаконный обмен валют

В Крыму будут судить троих жителей Симферополя за незаконную банковскую деятельность, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Полиция задержала трех женщин, организовавших незаконный пункт обмена валют «Обвиняемые, действуя в составе организованной группы, арендовали два расположенных на территории ООО «Киевский Ряд» в Симферополе нестационарных торговых объекта, которые оборудовали как пункты обмена валюты», – уточнили в сообщении.

Там они незаконно проводили операции купли-продажи иностранной валюты. Общая сумма их дохода превысила 2,6 млн рублей.