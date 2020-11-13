Три крымчанина пытались сбыть крупную партию синтетических наркотиков

Супружеская пара из Белогорского района Крыма и житель Алушты пытались сбыть синтетические наркотики в крупном размере, передает пресс-служба прокуратуры РК.

Жителю Симферополя грозит до 20 лет тюрьмы за закладки наркотиков Обвиняемые предстанут перед судом.

«По версии следствия, в конце 2019 года супружеская пара из Белогорского района и ранее знакомый им житель Алушты вступили в сговор, направленный на незаконный сбыт наркотиков, распределили между собой роли совместно осуществляемой преступной деятельности», – уточнили в ведомстве.