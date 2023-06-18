Три летних напитка, утоляющих жажду – рецепты на любой вкус

Летом так хочется чего-то прохладного, что утолит не только жажду, но и придаст особое настроение. Среди популярных напитков мы предлагаем обратить внимание на такие коктейли как мохито, апероль шприц и лимонад.

Прохладные напитки всегда станут удачным решением не только для вечеринок в кругу родных или друзей, но и для уютного ужина для двоих, отмечает 24 Канал.

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Предлагаем три лучших рецепта коктейлей, которые понравятся каждому.

Рецепт классического мохито

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 50 граммов белого рома;

– 15 граммов сахарного сиропа;

– 100 граммов газировки;

– 60 граммов лайма;

– 3 грамма мяты;

– 200 граммов измельченного льда.

Приготовление:

В высокий стакан выкладываем листики мяты, нарезанный дольками лайм.

Наполняем стакан измельченным льдом вверх.

Вливаем сахарный сироп, белый ром и содовую. Осторожно перемешиваем всё высокой ложкой для коктейлей.

Досыпаем немного льда и украшаем мятой и ягодами (по желанию).

Приятного аппетита!

Рецепт классического коктейля апероль шприц

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– лед;

– 80 миллилитров ликера Апероль;

– 80 миллилитров игристого брюта;

– 30 – 50 миллилитров сильногазированной воды;

– ломтик апельсина;

– мята.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в бокале.



Коктейль Апероль Шприц / Фото la cucina italiana

Добавьте ломтик апельсина и мяту (листочки).

Приятного аппетита!

Рецепт безалкогольного лимонада с кокосом

Время: 5 минут

5 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 400 граммов кокосовой воды;

– 30 граммов лимонного сока;

– 3 лаймовые дольки;

– пучок листков мяты.

Приготовление:

В кокосовую воду из свежего кокоса, или горшочки, добавляем лимонный сок и взбалтываем.

В ступку кладем листики мяты и дольки лайма. Разминаем, чтобы мята и цедра отдали запах.

Раскладываем по стаканам мяту с лаймом, заливаем кокосовой смесью. Добавляем кубики льда и подаем напиток к столу.

Приятного аппетита!

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