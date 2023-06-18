Рецепты Три летних напитка, утоляющих жажду – рецепты на любой вкус По Admin - 18 июня, 2023 0 42 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Летом так хочется чего-то прохладного, что утолит не только жажду, но и придаст особое настроение. Среди популярных напитков мы предлагаем обратить внимание на такие коктейли как мохито, апероль шприц и лимонад. Прохладные напитки всегда станут удачным решением не только для вечеринок в кругу родных или друзей, но и для уютного ужина для двоих, отмечает 24 Канал. Читайте также Вкусный выбор для маленьких гурманов: почему куриные голени так нравятся детям Предлагаем три лучших рецепта коктейлей, которые понравятся каждому. Рецепт классического мохито Время: 5 минут Порции: 1 Ингредиенты: – 50 граммов белого рома; – 15 граммов сахарного сиропа; – 100 граммов газировки; – 60 граммов лайма; – 3 грамма мяты; – 200 граммов измельченного льда. Приготовление: В высокий стакан выкладываем листики мяты, нарезанный дольками лайм. Наполняем стакан измельченным льдом вверх. Вливаем сахарный сироп, белый ром и содовую. Осторожно перемешиваем всё высокой ложкой для коктейлей. Досыпаем немного льда и украшаем мятой и ягодами (по желанию). Приятного аппетита! Рецепт классического коктейля апероль шприц Время: 5 минут Порции: 1 Ингредиенты: – лед; – 80 миллилитров ликера Апероль; – 80 миллилитров игристого брюта; – 30 – 50 миллилитров сильногазированной воды; – ломтик апельсина; – мята. Приготовление: Смешайте все ингредиенты в бокале. Коктейль Апероль Шприц / Фото la cucina italiana Добавьте ломтик апельсина и мяту (листочки). Приятного аппетита! Рецепт безалкогольного лимонада с кокосом Время: 5 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 400 граммов кокосовой воды; – 30 граммов лимонного сока; – 3 лаймовые дольки; – пучок листков мяты. Приготовление: В кокосовую воду из свежего кокоса, или горшочки, добавляем лимонный сок и взбалтываем. В ступку кладем листики мяты и дольки лайма. Разминаем, чтобы мята и цедра отдали запах. Раскладываем по стаканам мяту с лаймом, заливаем кокосовой смесью. Добавляем кубики льда и подаем напиток к столу. Приятного аппетита! Понравились рецепты? Попробуйте также приготовить вкусный торт без выпечки, который будет идеально подходить к летним напиткам. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Настоящий летний напиток – рецепт мохито с клубникойРецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягодЖелейный торт без выпечки – яркий десерт без трудаТри холодных супа на лето – пальчики оближетеУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забыть