Три летних салата из капусты на каждый день: 3 минуты и всё готово

Капустные салаты являются бюджетным, при этом полезным способом перекуса. В капусте довольно много клетчатки и витаминов. Соединяя этот овощ с другими растительными продуктами, мясом и рыбой можно получить отменное блюдо для правильного питания.
Сейчас в особенности актуальны полезные салаты. Они не только убирают лишний вес, но и оздоравливают организм.
Стоит поведать о трех рецептах летних быстрых салатов из капусты.
Ингредиенты для капустного салата с маслинами:
- Капуста — 350 г;
- Морковь — шт.;
- Маслины черные — 100 г;
- Соль — ½ ч.л.;
- Мед — 30 г;
- Яблочный уксус — 2 ст.л.;
- Растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление капустного салата с маслинами:
Шинкуем мелко капусту, измельчаем на крупных резцах терки очищенную морковь. Нарезаем маслины тонкими кружочками, выкладываем вместе с капустой и морковью в салатник.
Добавляем в салат мед, соль и яблочный уксус. Заправляем блюдо растительным маслом, тщательно перемешиваем.
Ингредиенты для капустного салата с плавленым сыром:
- Капуста — 400 г;
- Плавленый сырок — 2 шт.;
- Укроп — 30 г;
- Чеснок — 4 зубчика;
- Соль — ½ ч.л.;
- Майонез — 120 г.
Приготовление капустного салата с плавленым сыром:
Капусту мелко шинкуем, измельчаем на крупных зубчиках терки заранее замороженный сыр. Шинкуем укроп, выкладываем вместе с сыром и капустой в глубокую тару.
Пропускаем через пресс в салат зубчики чеснока. Солим салат, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.
Ингредиенты для капустного салата с овощами:
- Капуста молодая — 400 г;
- Огурец свежий — 2 шт.;
- Помидоры — 200 г;
- Петрушка — 20 г;
- Кунжут жаренный — 20 г;
- Соль — ½ ч.л.;
- Сок лимона — 2 ст.л.;
- Растительное масло нерафинированное — 2 ст.л.
Приготовление капустного салата с овощами:
Крупно шинкуем капусту, нарезаем тонкими кружочками огурцы. Нарезаем четвертинками помидоры, смешиваем с капустой и огурцами в салатнике.
Шинкуем мелко петрушку, вместе с кунжутом высыпаем в салат. Солим овощную массу, заправляем соком лимона и нерафинированным растительным маслом, тщательно перемешиваем.
Салаты рекомендуется готовить из молодой капусты с грядки. Получаются сочные сезонные салаты на каждый день.