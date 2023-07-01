Три летних салата из капусты на каждый день: 3 минуты и всё готово

Капустные салаты являются бюджетным, при этом полезным способом перекуса. В капусте довольно много клетчатки и витаминов. Соединяя этот овощ с другими растительными продуктами, мясом и рыбой можно получить отменное блюдо для правильного питания.

Сейчас в особенности актуальны полезные салаты. Они не только убирают лишний вес, но и оздоравливают организм.

Стоит поведать о трех рецептах летних быстрых салатов из капусты.

Ингредиенты для капустного салата с маслинами:

Капуста — 350 г;

Морковь — шт.;

Маслины черные — 100 г;

Соль — ½ ч.л.;

Мед — 30 г;

Яблочный уксус — 2 ст.л.;

Растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление капустного салата с маслинами:

Шинкуем мелко капусту, измельчаем на крупных резцах терки очищенную морковь. Нарезаем маслины тонкими кружочками, выкладываем вместе с капустой и морковью в салатник.

Добавляем в салат мед, соль и яблочный уксус. Заправляем блюдо растительным маслом, тщательно перемешиваем.

Ингредиенты для капустного салата с плавленым сыром:

Капуста — 400 г;

Плавленый сырок — 2 шт.;

Укроп — 30 г;

Чеснок — 4 зубчика;

Соль — ½ ч.л.;

Майонез — 120 г.

Приготовление капустного салата с плавленым сыром:

Капусту мелко шинкуем, измельчаем на крупных зубчиках терки заранее замороженный сыр. Шинкуем укроп, выкладываем вместе с сыром и капустой в глубокую тару.

Пропускаем через пресс в салат зубчики чеснока. Солим салат, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Ингредиенты для капустного салата с овощами:

Капуста молодая — 400 г;

Огурец свежий — 2 шт.;

Помидоры — 200 г;

Петрушка — 20 г;

Кунжут жаренный — 20 г;

Соль — ½ ч.л.;

Сок лимона — 2 ст.л.;

Растительное масло нерафинированное — 2 ст.л.

Приготовление капустного салата с овощами:

Крупно шинкуем капусту, нарезаем тонкими кружочками огурцы. Нарезаем четвертинками помидоры, смешиваем с капустой и огурцами в салатнике.

Шинкуем мелко петрушку, вместе с кунжутом высыпаем в салат. Солим овощную массу, заправляем соком лимона и нерафинированным растительным маслом, тщательно перемешиваем.

Салаты рекомендуется готовить из молодой капусты с грядки. Получаются сочные сезонные салаты на каждый день.