Три летних салата из молодой капусты: готовим на скорую руку

На прилавках магазине и на рынке можно приобрести молодую капусту и приготовить из нее много интересных блюд. К примеру свежие и сочные салаты.

Салаты из белокочанной капусты не только питательны и низкокалорийны, но и доступны по цене. Капуста прекрасно сочетается с разными продуктами: очень вкусны салаты с изюмом, киви, сыром.

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Выбирайте рецепт салата из молодой капусты, который пришел вам по вкусу, или готовьте все три.

Салат коул слоу

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 500 граммов белокочанной капусты;

– 500 граммов красной капусты;

– 300 граммов моркови;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 150 граммов домашнего майонеза;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 1 столовая ложка медовой горчицы.

Приготовление:

В миске смешиваем майонез, горчицу и уксус.

Нарезаем мелко капусту, перекладываем в глубокую салатницу. Морковь натираем на грубой терке и добавляем в капусту.

Салат Коул слоу / Фото Stay snached

Посыпаем солью и сахаром овощи и тщательно перемешиваем.

Заправляем салат майонезом с горчицей и уксусом, перемешиваем. Если вы на диете – приправьте салат сметаной.

Отправляем готовый салат в холодильник на 30 – 40 минут, чтобы он охладел.

Приятного аппетита!

Салат «Днестр»

Время: 25 минут

25 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– половина белокочанной капусты;

– банка консервированного горошка;

– 300 граммов вареной колбасы;

– майонез;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Нарезаем капусту острым ножом, посыпаем немного солью.

Вареную колбасу нарезаем соломкой и добавляем вместе с горошком к капусте.

Заправляем все майонезом, сдабриваем черный молотым перцем и перемешиваем.

Салат готов. Приятного аппетита!

Салат из капусты и укропа

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– половина белокочанной капусты;

– половина пучка укропа;

— зеленый лук;

– соль;

– черный молотый перец;

– масло;

– уксус.

Приготовление:

Нарезаем острым ножом капусту, посыпаем солью и перцем. Перемешиваем.

Салат из капусты / Фото Boss kitchen

Свежую зелень нарезаем мелко, добавляем к другим ингредиентам и заправляем растительным маслом с уксусом. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.

По желанию можно добавить в салат еще натертую морковь.

Приятного аппетита!

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