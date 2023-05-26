Рецепты Три летних салата из молодой капусты: готовим на скорую руку По Admin - 26 мая, 2023 0 50 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp На прилавках магазине и на рынке можно приобрести молодую капусту и приготовить из нее много интересных блюд. К примеру свежие и сочные салаты. Салаты из белокочанной капусты не только питательны и низкокалорийны, но и доступны по цене. Капуста прекрасно сочетается с разными продуктами: очень вкусны салаты с изюмом, киви, сыром. Читайте также Такого вы еще не пробовали: как приготовить котлеты по-киевски из куриных голеней Выбирайте рецепт салата из молодой капусты, который пришел вам по вкусу, или готовьте все три. Салат коул слоу Время: 45 минут Порции: 4 – 6 Ингредиенты: – 500 граммов белокочанной капусты; – 500 граммов красной капусты; – 300 граммов моркови; – 1 чайная ложка соли; – 1 столовая ложка сахара; – 150 граммов домашнего майонеза; – 1 столовая ложка уксуса; – 1 столовая ложка медовой горчицы. Приготовление: В миске смешиваем майонез, горчицу и уксус. Нарезаем мелко капусту, перекладываем в глубокую салатницу. Морковь натираем на грубой терке и добавляем в капусту. Салат Коул слоу / Фото Stay snached Посыпаем солью и сахаром овощи и тщательно перемешиваем. Заправляем салат майонезом с горчицей и уксусом, перемешиваем. Если вы на диете – приправьте салат сметаной. Отправляем готовый салат в холодильник на 30 – 40 минут, чтобы он охладел. Приятного аппетита! Салат «Днестр» Время: 25 минут Порции: 4 – 6 Ингредиенты: – половина белокочанной капусты; – банка консервированного горошка; – 300 граммов вареной колбасы; – майонез; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Нарезаем капусту острым ножом, посыпаем немного солью. Вареную колбасу нарезаем соломкой и добавляем вместе с горошком к капусте. Заправляем все майонезом, сдабриваем черный молотым перцем и перемешиваем. Салат готов. Приятного аппетита! Салат из капусты и укропа Время: 15 минут Порции: 4 – 6 Ингредиенты: – половина белокочанной капусты; – половина пучка укропа; — зеленый лук; – соль; – черный молотый перец; – масло; – уксус. Приготовление: Нарезаем острым ножом капусту, посыпаем солью и перцем. Перемешиваем. Салат из капусты / Фото Boss kitchen Свежую зелень нарезаем мелко, добавляем к другим ингредиентам и заправляем растительным маслом с уксусом. Тщательно перемешиваем и подаем на стол. По желанию можно добавить в салат еще натертую морковь. Приятного аппетита! Понравилась ли подборка салатов из капусты? Попробуйте также приготовить весенние салаты по нашим. рецептами. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Такой суп можно есть даже холодным. Рецепт вкусного постного борща: густой и насыщенныйФранцузский пирог на украинский лад – рецепт с курицей и овощамиСмакуем последний вечер выходных: легкие рулетики с сосискамиСезон в разгаре: пляцок из ревеня – простой рецептОткрываем сезон: рецепт оладий с клубникой